Сергей ПАЛКИН: «Де Дзерби – один из самых перспективных тренеров Европы»

Гендиректор «Шахтера» - о новом главном тренере команды

  • 25.05.2021 22:41
  • 754 просмотра
  • 6 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Де Дзерби – один из самых перспективных тренеров Европы»
© facebook.com/Palkin.Sergey

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды:

«Дорогие друзья! Итальянец Роберто Де Дзерби – новый главный тренер ФК «Шахтер». Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы.

Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают. Уверен, Де Дзерби сделает «Шахтер» еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и большим достижениям! Добро пожаловать, Роберто!».

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Источник — Facebook

(5 голосов)

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Комментарии
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 25.05.2021 22:55
    0
    Утро вечера мудренее!..Удачи тренер!)
    Ссылка
    ENJOY__
      ENJOY__, 25.05.2021 22:53
    +2
    Maks--7777__, 25.05.2021 22:48
    Пьяные на фото. Молодцы. Это по нашему, по донбасски
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 22:50
    0
    Ёкарный Бабай, 25.05.2021 22:49
    Палкина задвинули на второй план. Каштру Палкин презентовал, для Де Дзерби сам Ахметов вылез из схронов.
    Ахметов и Каштру представлял.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.05.2021 22:49
    +2
    Палкина задвинули на второй план. Каштру Палкин презентовал, для Де Дзерби сам Ахметов вылез из схронов.
    Ссылка
    Maks--7777__
      Maks--7777__, 25.05.2021 22:48
    0
    Пьяные на фото. Молодцы. Это по нашему, по донбасски
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 22:45
    0
    Шахтёр как обычно радует.
    Ссылка
    ENJOY__
      ENJOY__, 25.05.2021 22:53
    +2
    Maks--7777__, 25.05.2021 22:48
    Пьяные на фото. Молодцы. Это по нашему, по донбасски
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.05.2021 22:49
    +2
    Палкина задвинули на второй план. Каштру Палкин презентовал, для Де Дзерби сам Ахметов вылез из схронов.
    Ссылка
    vitek-kherson
    online
      vitek-kherson, 25.05.2021 22:55
    0
    Утро вечера мудренее!..Удачи тренер!)
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 22:50
    0
    Ёкарный Бабай, 25.05.2021 22:49
    Палкина задвинули на второй план. Каштру Палкин презентовал, для Де Дзерби сам Ахметов вылез из схронов.
    Ахметов и Каштру представлял.
    Ссылка
    Maks--7777__
      Maks--7777__, 25.05.2021 22:48
    0
    Пьяные на фото. Молодцы. Это по нашему, по донбасски
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 22:45
    0
    Шахтёр как обычно радует.
    Ссылка
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