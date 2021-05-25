Сергей ПАЛКИН: «Де Дзерби – один из самых перспективных тренеров Европы»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды:

«Дорогие друзья! Итальянец Роберто Де Дзерби – новый главный тренер ФК «Шахтер». Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы.

Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают. Уверен, Де Дзерби сделает «Шахтер» еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и большим достижениям! Добро пожаловать, Роберто!».