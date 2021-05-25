Свитанок под угрозой. Президент Колоса может попасть под санкции СНБО

Министр агрополитики Роман Лещенко анонсировал проблемы для семьи Засухи

  • 25.05.2021 22:23
  • 2422 просмотра
  • 4 комментария
Свитанок под угрозой. Президент Колоса может попасть под санкции СНБО
© ФК Колос. Андрей Засуха

Министр агрополитики Украины Роман Лещенко заявил, что к владельцам клуба «Колос» и агрофирмы «Свитанок» будут применены санкции СНБО:

«Путем санкционного механизма СНБО, путем соответствующей подготовки всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции. Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель. В разрешении приобретения земли незаконным образом задействованы все ветви правоохранительной системы. Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости. Кража земли не имеет сроков давности.

Земельный массив, который можно абсолютно свободно купить, продать, который абсолютно есть в гражданском обороте... Потому что чиновники за 20 лет формирования земельной политики сформировали механизмы, когда миллионы украинцев не имеют права распорядиться своей землей, но есть возможность через бесплатную приватизацию получить 2 гектара, сформировать земельные массивы. Таких массивов по Украине тысячи. В Украине есть землевладельцы с десятками тысяч гектаров».

В своем выступлении в качестве примера формирования юрлицом достаточно крупного земельного массива министр привел ЧСП Агрофирма Свитанок экс-народного депутата и жены экс-главы Киевской облгосадминистрации Татьяны Засухи. По данным министра, этот земельный банк состоит из 461 участка на 419 га под Фастовом (Киевская обл.).

Отметим, сын Татьяны Засухи, Андрей Засуха (глава фракции Батькивщина), является депутатом Киевоблсовета и президентом «Колоса». Его отец – Анатолий Засуха, бывший народный депутат Украины, экс-глава Киевской области.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Интерфакс-Украина

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 25.05.2021 22:45
    +1
    norma_zap, 25.05.2021 22:35
    аж 419 га - это просто смешно
    якщо врахувати бізнес на посіві маку то не смішно
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.05.2021 22:44
    +1
    Наче каже все правильно,справедливо,але 400 гектарів землі?Цей аграрний міністр хоч уявляє,що це за мізер?До кого будуть наступні санкції РНБО,сантехніка,що вкрав унітаз?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.05.2021 22:40
    +5
    Большое состояние никогда нельзя заработать честным путем. Карл Маркс, "Капитал"
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.05.2021 22:35
    +1
    аж 419 га - это просто смешно
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 25.05.2021 22:40
    +5
    Большое состояние никогда нельзя заработать честным путем. Карл Маркс, "Капитал"
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 25.05.2021 22:45
    +1
    norma_zap, 25.05.2021 22:35
    аж 419 га - это просто смешно
    якщо врахувати бізнес на посіві маку то не смішно
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.05.2021 22:44
    +1
    Наче каже все правильно,справедливо,але 400 гектарів землі?Цей аграрний міністр хоч уявляє,що це за мізер?До кого будуть наступні санкції РНБО,сантехніка,що вкрав унітаз?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 25.05.2021 22:35
    +1
    аж 419 га - это просто смешно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности