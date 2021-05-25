Унаи ЭМЕРИ: «Мы способны побороться с Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (26 мая):

«У нас богатая и достойная история, но она не такая давняя. Если «Юнайтед» и фаворит, то потому, что у него превосходные игроки и великая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске.

Этот турнир добился большого прогресса. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотят выиграть трофей. «Вильярреал» заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с МЮ.

Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и добыть победу. Надо постараться навязать свою игру в отдельных фазах, но прежде всего делать упор на те аспекты, где соперник силен, нивелировав его преимущество.

Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но случалось и наоборот. Это все предматчевые расклады. Мы доказали, что у нас крепкая команда. МЮ может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили «Юнайтед». Главное – реализовать все свои моменты».