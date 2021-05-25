Защитник Манчестер Юнайтед: «Наслаждаемся тем, что попали в финал»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Вильярреала», который состоится завтра, 26 мая:

«Не жду, что с нами будет беседовать сэр Алекс Фергюсон. Мы являемся командой и должны мотивировать себя сами, должны делать то, что необходимо делать команде. Это легендарная личность, но мы должны сами найти вдохновение. Уверен, что тренер нам завтра в этом тоже поможет.

Все спокойны и расслаблены. Наслаждаемся тем, что попали в финал. Тем более что финалов у нас не было давно. После великолепной победы над «Вулверхэмптоном» мы изучали «Вильярреал», однако, чтобы завершить сезон достойно, необходимо сфокусироваться на своей игре.

Думаю, в этом сезоне в команде царит гораздо большая уверенность в свои силы. Мы стали крепче, и завтра нас ждет шаг вперед. Мы убеждены, что двигаемся в правильном направлении».