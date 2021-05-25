Защитник Днепра-1 может перейти в Ворсклу на правах аренды

Защитник Андрей Цуриков может покинуть клуб «Днепр-1». Скорее всего, он уйдет на правах аренды.
Следующий сезон защитник может провести в Полтаве, в составе местной «Ворсклы».
В текущем сезоне УПЛ Цуриков, пришедший в «Днепр-1» в начале 2020 года, провел 19 матчей и забил 1 гол.
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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