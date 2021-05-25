Защитник Днепра-1 может перейти в Ворсклу на правах аренды

Защитник Андрей Цуриков может покинуть клуб «Днепр-1». Скорее всего, он уйдет на правах аренды.

Следующий сезон защитник может провести в Полтаве, в составе местной «Ворсклы».

В текущем сезоне УПЛ Цуриков, пришедший в «Днепр-1» в начале 2020 года, провел 19 матчей и забил 1 гол.