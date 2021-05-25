Легендарный испанский форвард решил возобновить карьеру

Легендарный испанский форвард Фернандо Торрес объявил о своем возвращении в футбол:

«Я могу представить свою жизнь только в том случае, если я играю. Поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, где именно», - написал Торрес у себя в Инстаграме.

Свою карьеру Торрес завершил летом 2019 года. Его последним клубом был японский «Саган Тосу». Также он выступал за «Атлетико» Мадрид, «Ливерпуль», «Челси» и «Милан».