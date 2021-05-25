Легендарный испанский форвард решил возобновить карьеру

Фернандо Торрес снова рвется на поле

  • 25.05.2021 21:19
  • 2547 просмотров
  • 2 комментария
Легендарный испанский форвард решил возобновить карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Торрес

Легендарный испанский форвард Фернандо Торрес объявил о своем возвращении в футбол:

«Я могу представить свою жизнь только в том случае, если я играю. Поэтому я решил вернуться. В пятницу я сообщу, где именно», - написал Торрес у себя в Инстаграме.

Свою карьеру Торрес завершил летом 2019 года. Его последним клубом был японский «Саган Тосу». Также он выступал за «Атлетико» Мадрид, «Ливерпуль», «Челси» и «Милан».

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 25.05.2021 21:34
    -1
    Шахтёру не хватает как-раз опытного нападающего
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 25.05.2021 21:25
    +4
    У Мілан, манджукіч пішов, ібра на травмі, а середній вік 35+ кимось треба підтримувати
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 25.05.2021 21:25
    +4
    У Мілан, манджукіч пішов, ібра на травмі, а середній вік 35+ кимось треба підтримувати
    Ссылка
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