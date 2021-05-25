ФОТО. Мощная инфраструктура. В Полтаве построят новый 10-тысячный стадион

Клуб «Полтава» Сергея Иващенко планирует строить на месте мотобольной арены

  • 25.05.2021 20:35
  • 4220 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Мощная инфраструктура. В Полтаве построят новый 10-тысячный стадион
© poltava.to

Клуб «Полтава» планирует построить новый футбольный стадион на месте мотобольной арены в Рассошенцах.

Проект предусматривает основной футбольный стадион, зимний манеж с искусственным покрытием и поле для тренировок. Кроме этого в существующем здании обустроят раздевалки, судейские комнаты, душевые, тренажерные залы для команды, гостиницы для полтавских футболистов и для спортсменов-гостей.

Президент СК «Полтава» и депутат Полтавского горсовета Сергей Иващенко представил на рассмотрение Щербановского сельсовета две просьбы: предоставить разрешение на изготовление проектной документации на комплексную реконструкцию мототреке под футбольный стадион; изменить целевое назначение земельного участка. Сергей Иващенко планирует создать мощную спортивную инфраструктуру:

«В настоящее время СК «Полтава» выкупила все имущество на этом земельном участке, поэтому мы и подали соответствующие просьбы. Предварительно мы общались с депутатами, конечно, все заинтересованы в создании спортивных объектов и развития спорта, в частности, детского. Проект предусматривает реконструировать существующее здание: на первом этаже будут раздевалки, душевые, судейские комнаты, на втором – помещения клуба, на третьем – тренажеры для членов клуба и отель, на четвертом – отель для команд, которые будут приезжать к нам.

Затем будет построен футбольный стадион на почти 10 тысяч мест. Рядом запланировали построить зимний манеж с искусственным покрытием, а также 2 тренировочных поля. Конечно, предусмотрели места для парковки автотранспорта (отдельно для автобусов) и общее благоустройство территории. Все нормы УЕФА будут соблюдены.

Если сельсовет позволит, то территорию уже вскоре заградим и будем охранять. В текущем году начнем реконструкцию здания и строительство стадиона, в частности, засеем поле травой. В 2022 году планируем уже открыть здание клуба, стадион с временной трибуной (параллельно будет строиться основная). В том году команда уже будет играть на своем поле.

Хотим сделать акцент на развитии детского спорта. Например, там будет тренироваться детско-юношеская школа по футболу, будет работать кружок по авиамодельному спорту, а также будут дети, рядом тренируются на картодроме. Вообще наш месседж – комплектовать основу местными игроками, чтобы не привлекать легионеров».

По словам Сергея Иващенко, реализация проекта рассчитана на 5 лет. Ориентировочная смета на ближайшие 2–3 года – это 25–30 млн грн. Сергей Иващенко стал президентом и совладельцем спортивного клуба «Полтава» в 2019 году. Ему принадлежит 70% акций – остальное делят исполнительный директор клуба Станислав Майзус и главный тренер клуба Владимир Сысенко.

План нового стадиона СК «Полтава»

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Источник — Полтавщина

(11 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 25.05.2021 21:42
    0
    Гаврик Кировоградский, 25.05.2021 20:43
    Ждем когда арена примет финал Лиги чемпионов
    Разве что женской) Но это уже неплохо, дерзайте!
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 25.05.2021 20:43
    +4
    Ждем когда арена примет финал Лиги чемпионов
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 25.05.2021 20:43
    +4
    Ждем когда арена примет финал Лиги чемпионов
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 25.05.2021 21:42
    0
    Гаврик Кировоградский, 25.05.2021 20:43
    Ждем когда арена примет финал Лиги чемпионов
    Разве что женской) Но это уже неплохо, дерзайте!
    Ссылка
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