Экс-ассистент Де Дзерби: «Роберто повысит уровень украинского футбола»

Франческо Фариоли – о новом наставнике «Шахтера»

  • 25.05.2021 20:21
  • 1324 просмотра
  • 6 комментариев
Экс-ассистент Де Дзерби: «Роберто повысит уровень украинского футбола»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Экс-ассистент Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло» Франческо Фариоли, который сейчас возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк», охарактеризовал нового наставника «Шахтера»:

«Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле за счет мощной системы, которая строится на владении мячом.

Он любит футбол и живет этим. Роберто – страстный и требовательный к себе, игрокам и клубу тренер. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола».

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 25.05.2021 21:24
    +1
    alefteev77, 25.05.2021 20:26
    Думаю зарплата у Де Дзерби раза в 3 больше, чем у него была в Италии.
    -
    Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
    оно ему надо?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 20:34
    0
    Alex86 1, 25.05.2021 20:29
    Его это думаешь гребет как-то? о_О
    Если он умный и порядочный человек, то логике должен изучить "белую Африку", в которую приехал трудиться 2 года.
    -
    А если поверхностный и безразличный, то думаю ничего ему тут не светит. Заработает денег и домой в Италию поедет.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 20:29
    +1
    Верим в лучшее!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 20:29
    +3
    alefteev77, 25.05.2021 20:26
    Думаю зарплата у Де Дзерби раза в 3 больше, чем у него была в Италии.
    -
    Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
    Его это думаешь гребет как-то? о_О
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 20:26
    +1
    Думаю зарплата у Де Дзерби раза в 3 больше, чем у него была в Италии.
    -
    Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 20:24
    +1
    Плательщики украинской коммуналки повысят благосостояние Де Дзерби до невиданных раннее высот.
    -
    В Италии такую зарплату Де Дзерби никто не заплатит. Собственно ради денег Де Дзерби и приехал в Украину, как и большинство заморских иностранцев.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 20:29
    +3
    alefteev77, 25.05.2021 20:26
    Думаю зарплата у Де Дзерби раза в 3 больше, чем у него была в Италии.
    -
    Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
    Его это думаешь гребет как-то? о_О
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 25.05.2021 21:24
    +1
    alefteev77, 25.05.2021 20:26
    Думаю зарплата у Де Дзерби раза в 3 больше, чем у него была в Италии.
    -
    Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
    оно ему надо?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 20:29
    +1
    Верим в лучшее!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 20:26
    +1
    Думаю зарплата у Де Дзерби раза в 3 больше, чем у него была в Италии.
    -
    Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 20:24
    +1
    Плательщики украинской коммуналки повысят благосостояние Де Дзерби до невиданных раннее высот.
    -
    В Италии такую зарплату Де Дзерби никто не заплатит. Собственно ради денег Де Дзерби и приехал в Украину, как и большинство заморских иностранцев.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.05.2021 20:34
    0
    Alex86 1, 25.05.2021 20:29
    Его это думаешь гребет как-то? о_О
    Если он умный и порядочный человек, то логике должен изучить "белую Африку", в которую приехал трудиться 2 года.
    -
    А если поверхностный и безразличный, то думаю ничего ему тут не светит. Заработает денег и домой в Италию поедет.
    Ссылка
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