Экс-ассистент Де Дзерби: «Роберто повысит уровень украинского футбола»

Экс-ассистент Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло» Франческо Фариоли, который сейчас возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк», охарактеризовал нового наставника «Шахтера»:
«Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле за счет мощной системы, которая строится на владении мячом.
Он любит футбол и живет этим. Роберто – страстный и требовательный к себе, игрокам и клубу тренер. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола».
Источник — Трибуна
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Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
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А если поверхностный и безразличный, то думаю ничего ему тут не светит. Заработает денег и домой в Италию поедет.
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Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
-
Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
-
В Италии такую зарплату Де Дзерби никто не заплатит. Собственно ради денег Де Дзерби и приехал в Украину, как и большинство заморских иностранцев.
-
Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
-
Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
-
Де Дзерби знает, что у нас обычные люди получают пенсию меньше 100 евро в месяц?
-
В Италии такую зарплату Де Дзерби никто не заплатит. Собственно ради денег Де Дзерби и приехал в Украину, как и большинство заморских иностранцев.
-
А если поверхностный и безразличный, то думаю ничего ему тут не светит. Заработает денег и домой в Италию поедет.
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