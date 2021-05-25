Экс-ассистент Де Дзерби: «Роберто повысит уровень украинского футбола»

Экс-ассистент Роберто Де Дзерби в «Беневенто» и «Сассуоло» Франческо Фариоли, который сейчас возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк», охарактеризовал нового наставника «Шахтера»:

«Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле за счет мощной системы, которая строится на владении мячом.

Он любит футбол и живет этим. Роберто – страстный и требовательный к себе, игрокам и клубу тренер. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола».