«Forza Shakhtar». Де Дзерби прокомментировал назначение тренером Шахтера

Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби коротко прокомментировал подписание двухлетнего контракта.

«Я очень рад и счастлив вместе с тренерским штабом оказаться здесь и стать частью такого великого клуба. Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу».

«Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно, хотим побеждать. Это очень важно. Forza Shakhtar», - сказал Де Дзерби.