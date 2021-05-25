«Forza Shakhtar». Де Дзерби прокомментировал назначение тренером Шахтера

Итальянский наставник подписал контракт на два года

  • 25.05.2021 19:51
  • 1342 просмотра
  • 3 комментария
«Forza Shakhtar». Де Дзерби прокомментировал назначение тренером Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби коротко прокомментировал подписание двухлетнего контракта.

«Я очень рад и счастлив вместе с тренерским штабом оказаться здесь и стать частью такого великого клуба. Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу».

«Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно, хотим побеждать. Это очень важно. Forza Shakhtar», - сказал Де Дзерби.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 20:12
    0
    Ссылка
    ENJOY__
    online
      ENJOY__, 25.05.2021 20:09
    0
    Шахтер уже не донецкий.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 20:02
    0
    Не мешало бы с ОБСЕ посетить Донецк, что бы знать кого представлять будет.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 20:12
    0
    Ссылка
    ENJOY__
    online
      ENJOY__, 25.05.2021 20:09
    0
    Шахтер уже не донецкий.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 25.05.2021 20:02
    0
    Не мешало бы с ОБСЕ посетить Донецк, что бы знать кого представлять будет.
    Ссылка
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