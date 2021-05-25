«Forza Shakhtar». Де Дзерби прокомментировал назначение тренером Шахтера

Новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби коротко прокомментировал подписание двухлетнего контракта.
«Я очень рад и счастлив вместе с тренерским штабом оказаться здесь и стать частью такого великого клуба. Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу».
«Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно, хотим побеждать. Это очень важно. Forza Shakhtar», - сказал Де Дзерби.
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Источник — Sport.ua
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