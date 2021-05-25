Денис ПОПОВ: «В сборной Украины отличная атмосфера. Все на позитиве»

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал дебют в составе сборной Украины в матче против Бахрейна (1:1), а также подготовку к чемпионату Европы.

-Конечно, давно мечтал сыграть за национальную сборную, эмоции только положительные. Спасибо тренерскому штабу, что дали возможность выйти на поле. Этот день запомнится на всю жизнь.

- Когда ты выходил на поле, тебя тепло встретили зрители. Приятно было, что твой дебютный матч проходил не при пустых трибунах?

- Действительно, атмосфера была очень хорошая на стадионе. Результат, считаю, не совсем закономерный, мы должны были выигрывать. Хотелось добыть победу в дебютном поединке, но и такие игры нужны, чтобы разобрать ошибки и вынести правильные уроки.

- Когда ты узнал о том, что получил дебютный вызов в национальную сборную?

- Когда в Интернете опубликовали список, тогда и узнал. Конечно, было очень приятно.

- Кто поздравил не из партнеров по «Динамо»?

- Мои родные, любимая девушка, да и все близкие мне люди.

- Как тебе атмосфера в сборной? Как игроки «Динамо» и «Шахтера» ладят между собой?

- В сборной всегда отличная атмосфера. Для меня все это новое, со всем знакомлюсь, и до конца еще не прочувствовал. Первое же, что бросается в глаза, – все на позитиве, подсказывают, и неважно, из «Динамо» ты, «Шахтера» или любой другой команды.

- Ты и Богдан Леднев получили дебютные вызовы в сборную. При этом в расположении национальной команды достаточно много опытных ребят-одноклубников. Это помогло в психологическом плане?

- В принципе, это особо не влияло, поскольку, независимо от клуба, все ребята адекватные. Со всеми можно найти общий язык, просто нужно время, чтобы пришло понимание.

- Как работается с Андреем Шевченко?

- Личной беседы пока не было, все в рабочем процессе – подсказки, какой он хочет видеть мою игру и т.д.

- Динамовцы отправились в сборную практически сразу после финала Кубка Украины, фактически не отдохнув после завершения сезона. В связи с этим не тяжело было?

- Пару дней понадобилось, чтобы отойти от нелегкой игры с «Зарей» в кубковом финале, поэтому первые тренировки были тяжеловатые. Но затем набрались сил, и, считаю, выполнили хорошую работу на сборе. Теперь необходимо все полученные знания переносить на футбольное поле и демонстрировать в играх.

- У «Динамо» был успешный сезон – удалось завоевать все трофеи на внутренней арене. Этот факт положительно сказывается на уверенности футболистов перед Евро-2020?

- Думаю, да. Все ребята на эмоциональном подъеме, нет особого давления со стороны болельщиков, поскольку сезон действительно получился удачным для нас.