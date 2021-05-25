ВИДЕО. Де Дзерби и Срна в Киеве. У Шахтера новый наставник

25 мая «Шахтер» объявил о назначении Роберто Де Дзерби новым тренером. Наставник прибыл в Киев, где подписал двухлетний контракт.
Его сопровождал директор «Шахтера» Дарио Срна.
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Источник — Sport.ua
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