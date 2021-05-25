ВИДЕО. Де Дзерби и Срна в Киеве. У Шахтера новый наставник

Наставник оформил двухлетний контракт

  • 25.05.2021 18:31
  • 2273 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Де Дзерби и Срна в Киеве. У Шахтера новый наставник
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая «Шахтер» объявил о назначении Роберто Де Дзерби новым тренером. Наставник прибыл в Киев, где подписал двухлетний контракт.

Его сопровождал директор «Шахтера» Дарио Срна.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Bop
    online
      Bop, 25.05.2021 19:25
    0
    Alexey Antonenko, 25.05.2021 19:18
    Могли б и в Мариуполь сгонять))
    И в Донецк тоже.
    Всей командой.
    На автобусе.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 25.05.2021 19:18
    +1
    Могли б и в Мариуполь сгонять))
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.05.2021 18:53
    -1
    Face Control, 25.05.2021 18:50
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:50
    -1
    Alexander Киев, 25.05.2021 18:47
    Огрооооомннноооой удачи и ярких побед лучшему клубу Украины !
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.05.2021 18:47
    -4
    Огрооооомннноооой удачи и ярких побед лучшему клубу Украины !
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 18:41
    -3
    Ещё раз удачи в лучшем клубе восточной Европы!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 25.05.2021 19:18
    +1
    Могли б и в Мариуполь сгонять))
    Ссылка
    Bop
    online
      Bop, 25.05.2021 19:25
    0
    Alexey Antonenko, 25.05.2021 19:18
    Могли б и в Мариуполь сгонять))
    И в Донецк тоже.
    Всей командой.
    На автобусе.
    Ссылка
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