Капитан остается. Четыре игрока продлили контракты с Ингульцом

В команде из Петрово произошли кадровые изменения. За «Ингулец» больше не будут выступать Ника Ситчинава и Денис Балан, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня. Они решили продолжить карьеру в других командах.



По информации источника, продлили контракты с «Ингульцом» Младен Бартулович, Виталий Павлов, Михаил Плохотнюк и Александр Козак.



Также сообщается, что среди потенциальных новичков «Ингульца», которые пройдут в июне просмотр, будут и три легионера.



Ранее «Ингулец» подписал экс-форварда «Александрии» Артема Ситало.