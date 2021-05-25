Капитан остается. Четыре игрока продлили контракты с Ингульцом

В команде из Петрово произошли кадровые изменения. За «Ингулец» больше не будут выступать Ника Ситчинава и Денис Балан, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня. Они решили продолжить карьеру в других командах.
По информации источника, продлили контракты с «Ингульцом» Младен Бартулович, Виталий Павлов, Михаил Плохотнюк и Александр Козак.
Также сообщается, что среди потенциальных новичков «Ингульца», которые пройдут в июне просмотр, будут и три легионера.
Ранее «Ингулец» подписал экс-форварда «Александрии» Артема Ситало.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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