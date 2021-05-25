Дарья Снигур – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№208 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка сразится против девятой сеяно итальянки Элизабетты Коччаретто (№113 WTA). Встреча пройдет на корте №5 третьим запуском. Ориентировочное время начала – 17:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде квалификации победительница встречи сразится против Присциллы Хон из Австралии или Франчески Ди Лоренцо из Италии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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