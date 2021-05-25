Киев или Одесса. Известно, когда состоится матч за Суперкубок Украины

Точное место проведения встречи пока не определено

  • 25.05.2021 15:27
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Киев или Одесса. Известно, когда состоится матч за Суперкубок Украины
© УПЛ. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда состоится матч за Суперкубок Украины. На данный момент точное место проведения встречи не определено.
 
- Когда запланирован старт нового сезона?
- На данный момент сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом. Базовая дата начала сезона – 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины. Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат. Исключение будет касаться только участников Суперкубка – «Динамо» и «Шахтера». Поединки первого тура с участием этих команд будут перенесены после консультации с самыми клубами.
 
- Где именно планируется проведение игры за Суперкубок?
- Рассматривается несколько вариантов. В приоритете – Одесса и Киев. Финально согласуем локацию с участниками матча, – сказал Дикий.
 
В 2020-м матч за Суперкубок состоялся в Киеве на НСК «Олимпийский», в 2019-м – в Одессе на стадионе «Черноморец». Три последних матча за Суперкубок Украины выигрывало «Динамо».

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Источник — FanDay

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