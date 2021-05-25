Киев или Одесса. Известно, когда состоится матч за Суперкубок Украины

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда состоится матч за Суперкубок Украины. На данный момент точное место проведения встречи не определено.



- Когда запланирован старт нового сезона?

- На данный момент сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом. Базовая дата начала сезона – 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины. Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат. Исключение будет касаться только участников Суперкубка – «Динамо» и «Шахтера». Поединки первого тура с участием этих команд будут перенесены после консультации с самыми клубами.



- Где именно планируется проведение игры за Суперкубок?

- Рассматривается несколько вариантов. В приоритете – Одесса и Киев. Финально согласуем локацию с участниками матча, – сказал Дикий.



В 2020-м матч за Суперкубок состоялся в Киеве на НСК «Олимпийский», в 2019-м – в Одессе на стадионе «Черноморец». Три последних матча за Суперкубок Украины выигрывало «Динамо».