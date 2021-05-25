Катарина Завацкая – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка, посеянная под 21 номером, сразится против Кристины Букши из Испании (№166 WTA). Встреча пройдет на корте №3 третьим запуском. Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву.
Ранее теннисистки провели один очный матч, победила украинка.
В следующем раунде квалификации победительница встречи сразится против Кристины Кучовой из Словакии или Наталии Костич из Сербии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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