Де Дзерби везет в Шахтер трех помощников из Сассуоло

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби определился с помощниками, которые будут работать с ним в донецком «Шахтере».
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, ассистентами Де Дзерби станут Давиде Поссанцини, Марко Маркаттильи и Винченцо Тереза. Все они работали с ним в «Сассуоло».
Также подтверждена информация о том, что итальянский специалист подпишет контракт с «Шахтером» до 2023 года.
Отметим, что Де Дзерби уже прибыл в Киев. Ожидается, что сегодня он будет представлен официально.
Источник — Twitter
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