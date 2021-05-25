Де Дзерби везет в Шахтер трех помощников из Сассуоло

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби определился с помощниками, которые будут работать с ним в донецком «Шахтере».



По информации итальянского журналиста Николо Скиры, ассистентами Де Дзерби станут Давиде Поссанцини, Марко Маркаттильи и Винченцо Тереза. Все они работали с ним в «Сассуоло».



Также подтверждена информация о том, что итальянский специалист подпишет контракт с «Шахтером» до 2023 года.



Отметим, что Де Дзерби уже прибыл в Киев. Ожидается, что сегодня он будет представлен официально.