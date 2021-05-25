Де Дзерби везет в Шахтер трех помощников из Сассуоло

Итальянский тренер определился с тренерским штабом

  • 25.05.2021 14:40
  • 2100 просмотров
  • 18 комментариев
Де Дзерби везет в Шахтер трех помощников из Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби определился с помощниками, которые будут работать с ним в донецком «Шахтере».
 
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, ассистентами Де Дзерби станут Давиде Поссанцини, Марко Маркаттильи и Винченцо Тереза. Все они работали с ним в «Сассуоло».
 
Также подтверждена информация о том, что итальянский специалист подпишет контракт с «Шахтером» до 2023 года.
 
Отметим, что Де Дзерби уже прибыл в Киев. Ожидается, что сегодня он будет представлен официально.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.05.2021 15:34
    0
    Ссылка
    __Maks__7777__
    online
      __Maks__7777__, 25.05.2021 15:28
    -1
    Александр Шевченко, 25.05.2021 15:16
    хуяксик, какого фига ты у меня снова вылез, вот скажи мне? Что очередной твой акк забанили? Я же все твои акки в игнор кидаю, а ты вылазишь. Кароче, этот акк тоже в игнор кидаю, не хочу общаться с человеком с биполярным расстройством, за свои высеры оплачевыемые бурбасом уже мог бы купит себе таблеток лития, глядишь бы подлечился, тебе реально лития в организме не хватает. Так что пошел в игнор
    Фашик Ссесовец да не гори ты так ,раз в пять лет чемпионььь оп..щеный
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 15:22
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 25.05.2021 14:55
    Как же радует, что первыми подобные новости комментят кипрские автобусники позорные, как же горит у них.
    Ты лучше скажи где ты фашистов узрел своим копчёным глазом...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 15:20
    0
    Александр Шевченко, 25.05.2021 15:09
    Скоро ты будешь забанен, фейсючка, не благодари. Этот фашист, которого вы подписываете как тренера, по словам нашего лучше легионера на данный момент играет в Серии А не умеет выходить из под прессинга, а только мяч поперек поля катать умеет, хороший шаг вперед будет)
    Раз в 5 лет, не мерзко?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 15:19
    -1
    __Maks__7777__, 25.05.2021 15:09
    Так у киевского днища всегда горит пердище
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.05.2021 15:16
    -2
    __Maks__7777__, 25.05.2021 15:12
    Опущенец любитель СС Галичина скройся ,фашик обосраный отсюда
    хуяксик, какого фига ты у меня снова вылез, вот скажи мне? Что очередной твой акк забанили? Я же все твои акки в игнор кидаю, а ты вылазишь. Кароче, этот акк тоже в игнор кидаю, не хочу общаться с человеком с биполярным расстройством, за свои высеры оплачевыемые бурбасом уже мог бы купит себе таблеток лития, глядишь бы подлечился, тебе реально лития в организме не хватает. Так что пошел в игнор
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 15:15
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 25.05.2021 14:55
    Как же радует, что первыми подобные новости комментят кипрские автобусники позорные, как же горит у них.
    Какое же оно ебанутае. Фашисты ему мерещатся, дикуха конченая.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 15:12
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Юрий Карпенко, 25.05.2021 14:50
    Была копанка бразильская а станет итальянской
    Были Дырявыми, а стали Дырявыми Румынами....
    Ссылка
    __Maks__7777__
    online
      __Maks__7777__, 25.05.2021 15:12
    -1
    Александр Шевченко, 25.05.2021 15:09
    Скоро ты будешь забанен, фейсючка, не благодари. Этот фашист, которого вы подписываете как тренера, по словам нашего лучше легионера на данный момент играет в Серии А не умеет выходить из под прессинга, а только мяч поперек поля катать умеет, хороший шаг вперед будет)
    Опущенец любитель СС Галичина скройся ,фашик обосраный отсюда
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 15:11
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Видел уже сегодня ролик на ютюбе как Де Дзерби и его делегация прибыла в Киев. Сырна встречал в гостинице,и видно сегодня будут подписывать контракты. Не сегодня так завтра огласят.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.05.2021 15:10
    -1
    Sviatoslav Kudelych, 25.05.2021 14:53
    Була східноєвропейська недоБарселона, а тепер буде Сасуола !!!
    Были кротами, а стали сасуолохами.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 25.05.2021 15:09
    -5
    Face Control, 25.05.2021 14:55
    Как же радует, что первыми подобные новости комментят кипрские автобусники позорные, как же горит у них.
    Скоро ты будешь забанен, фейсючка, не благодари. Этот фашист, которого вы подписываете как тренера, по словам нашего лучше легионера на данный момент играет в Серии А не умеет выходить из под прессинга, а только мяч поперек поля катать умеет, хороший шаг вперед будет)
    Ссылка
    __Maks__7777__
    online
      __Maks__7777__, 25.05.2021 15:09
    +2
    Face Control, 25.05.2021 14:55
    Как же радует, что первыми подобные новости комментят кипрские автобусники позорные, как же горит у них.
    Так у киевского днища всегда горит пердище
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 25.05.2021 15:07
    -1
    Логично
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.05.2021 15:06
    +4
    Итальянцы со сборной неплохо поработали, как получится у них с латиносами, вопрос.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 14:55
    +2
    Как же радует, что первыми подобные новости комментят кипрские автобусники позорные, как же горит у них.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.05.2021 14:53
    -4
    Юрий Карпенко, 25.05.2021 14:50
    Была копанка бразильская а станет итальянской
    Була східноєвропейська недоБарселона, а тепер буде Сасуола !!!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 25.05.2021 14:50
    -3
    Была копанка бразильская а станет итальянской
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 25.05.2021 15:06
    +4
    Итальянцы со сборной неплохо поработали, как получится у них с латиносами, вопрос.
    Ссылка
    __Maks__7777__
    online
      __Maks__7777__, 25.05.2021 15:09
    +2
    Face Control, 25.05.2021 14:55
    Как же радует, что первыми подобные новости комментят кипрские автобусники позорные, как же горит у них.
    Так у киевского днища всегда горит пердище
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 14:55
    +2
    Как же радует, что первыми подобные новости комментят кипрские автобусники позорные, как же горит у них.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 15:15
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 25.05.2021 14:55
    Как же радует, что первыми подобные новости комментят кипрские автобусники позорные, как же горит у них.
    Какое же оно ебанутае. Фашисты ему мерещатся, дикуха конченая.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 15:12
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Юрий Карпенко, 25.05.2021 14:50
    Была копанка бразильская а станет итальянской
    Были Дырявыми, а стали Дырявыми Румынами....
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 25.05.2021 15:11
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Видел уже сегодня ролик на ютюбе как Де Дзерби и его делегация прибыла в Киев. Сырна встречал в гостинице,и видно сегодня будут подписывать контракты. Не сегодня так завтра огласят.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.05.2021 15:34
    0
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 15:20
    0
    Александр Шевченко, 25.05.2021 15:09
    Скоро ты будешь забанен, фейсючка, не благодари. Этот фашист, которого вы подписываете как тренера, по словам нашего лучше легионера на данный момент играет в Серии А не умеет выходить из под прессинга, а только мяч поперек поля катать умеет, хороший шаг вперед будет)
    Раз в 5 лет, не мерзко?
    Ссылка
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