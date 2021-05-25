ФОТО. Де Дзерби прилетел в Киев

В ближайшее время итальянский тренер подпишет контракт с донецким «Шахтером»

  • 25.05.2021 13:53
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ФОТО. Де Дзерби прилетел в Киев
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 мая, 41-летний итальянский тренер Роберто Де Дзерби прибыл в Киев.

Специалист встретился с директором «Шахтера» по футболу Дарио Срной. Ожидается, что в ближайшее время Де Дзерби подпишет контракт с донецким клубом.

От комментариев Роберто отказался. «Потом, потом», — сказал тренер журналистам.

На протяжении карьеры Де Дзерби возглавлял «Дарфо Боарио», «Фоджу», «Палермо» и «Беневенто». Последним клубом специалиста был «Сассуоло», в котором он работал с 2018 года.

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Источник — ПроФутбол

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