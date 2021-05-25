ШАРАН: «Еще зимой осознавал – если не выполню задачу – покину клуб»

Наставник Владимир Шаран рассказал о том, когда решил уйти из «Александрии». Наставник покинул клуб в конце сезона 2020/21.

«Еще зимой осознавал - если не выполню задачу, то будет расставание с командой. После той игры (2:0 с «Шахтером» прим.) я думал следующую с «Рухом» сыграем также здорово, как против «Шахтера». И действительно первый тайм нам удался, мы полностью переиграли соперника. А затем после перерыва за минуту пропустили два мяча, и команда сразу же сломалась. Проиграли игру, которую не должны были проигрывать. Оставалось пару матчей, но понятно, что мотивации у ребят уже не было. Может мыслями они были уже в других командах, может, видели впереди свой отпуск, но получилось, так как есть. Конечно, провальный сезон, и я понимаю президента, солидарен с ним в этом плане, шанс был, но не использовал. Все справедливо, все правильно!», - сказад Шаран.

Напомним, что после ухода Шарана «Александрию» возглавил Юрий Гура.

Ранее «Александрию» покинули спортдиректор и 5 тренеров.