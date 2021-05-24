Изменения продолжаются. Александрию покинули спортдир и 5 тренеров

Обновления и в клубе, и в тренерском штабе

  • 24.05.2021 17:11
  • 2149 просмотров
  • 2 комментария
Изменения продолжаются. Александрию покинули спортдир и 5 тренеров
© fco.com.ua

Клуб УПЛ «Александрия» объявил, что вслед за наставником Владимиром Шараном команду покидают все его помощники.

Из «Александрии» уходят тренеры Сергей Мизин, Андрей Купцов, Виталий Первак и Вадим Чернишенко. Кроме того в отставку подал помощник наставника молодежной команды Андрей Гаврюшов.

Клуб покинули спортивный директор Вадим Яровый и старший администратор Александр Дробот. Ранее свободными агентами из команды ушли 8 игроков.

Тренером «Александрии» назначили Юрия Гуру.

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Источник — ФК Александрия

(10 голосов)

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Комментарии
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 18:02
    0
    Теперь они с Петрово будут как Ужгород и Минай в первой лиге. Одного ранга.)
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.05.2021 17:17
    0
    Номер 1 на вылет пердив.
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 18:02
    0
    Теперь они с Петрово будут как Ужгород и Минай в первой лиге. Одного ранга.)
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.05.2021 17:17
    0
    Номер 1 на вылет пердив.
    Ссылка
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