Изменения продолжаются. Александрию покинули спортдир и 5 тренеров

Клуб УПЛ «Александрия» объявил, что вслед за наставником Владимиром Шараном команду покидают все его помощники.
Из «Александрии» уходят тренеры Сергей Мизин, Андрей Купцов, Виталий Первак и Вадим Чернишенко. Кроме того в отставку подал помощник наставника молодежной команды Андрей Гаврюшов.
Клуб покинули спортивный директор Вадим Яровый и старший администратор Александр Дробот. Ранее свободными агентами из команды ушли 8 игроков.
Тренером «Александрии» назначили Юрия Гуру.
Источник — ФК Александрия
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