Ярослав РАКИЦКИЙ: «Зенит принял меня как родного»

31-летний украинский футболист питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил питерский клуб с 96-летием.

«96 лет клубу, который принял меня как родного! «Зенит», с днем рождения! Поднять паруса — и только к золотым звездам!», — написал Ярослав.

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за €10 миллионов.

В минувшем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.