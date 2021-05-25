Ярослав РАКИЦКИЙ: «Зенит принял меня как родного»

31-летний украинский футболист питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил питерский клуб с 96-летием.
«96 лет клубу, который принял меня как родного! «Зенит», с днем рождения! Поднять паруса — и только к золотым звездам!», — написал Ярослав.
Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за €10 миллионов.
В минувшем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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