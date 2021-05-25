Лукас ТЕЙЛОР: «С Днепром-1 пока не пришли к соглашению о новом контракте»

Контракт 26-летнего бразильца с «Днепром-1» заканчивается через месяц, но о новом соглашении игрок и клуб пока не договорились.
«Мой контракт с «Днепром-1» рассчитан до 30 июня. Мы ведем с клубом переговоры о новом контракте, но на данный момент у нас еще нет соглашения», - сказал Тейлор в интервью Sport.ua.
В минувшем сезоне Лукас Тейлор сыграл 22 матча в УПЛ, в которых сделал две голевые передачи.
Полностью интервью с Лукасом Тейлором здесь.
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Источник — Sport.ua
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