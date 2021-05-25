Вулверхэмптон определился с новым главным тренером

«Вулверхэмптон» в ближайшее время получит нового главного тренера.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб возглавит португальский тренер Бруну Лаже. На тренерском мостике 45-летний специалист заменит Нуну Эшпириту Санту, который в конце сезона покинул клуб.

Отмечается, что сторонам осталось утрясти последние детали, вскоре будет подписан полноценный контракт.

Лаже известен по работе в «Бенфике» , также он был ассистентом тренеров в «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси».

В сезоне 2020/21 «волки» заняли 13-е место в турнирной таблице АПЛ.