Сергей Стаховский – Жоау Домингеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая украинский теннисист Сергей Стаховский (№209 АТР) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинец сразится против Жоау Домингеша из Португалии (№226 АТР). Встреча состоится первым запуском на корте №11. Начало в 11:30 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде квалификации победитель встречи сразится против Таро Даниэля из Японии или Паоло Лоренци из Италии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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