Сергей Стаховский – Жоау Домингеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Ролан Гаррос

  • 25.05.2021 11:35
  • 1006 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей Стаховский – Жоау Домингеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

25 мая украинский теннисист Сергей Стаховский (№209 АТР) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четвертьфинале отбора украинец сразится против Жоау Домингеша из Португалии (№226 АТР). Встреча состоится первым запуском на корте №11. Начало в 11:30 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не играли.
 
В следующем раунде квалификации победитель встречи сразится против Таро Даниэля из Японии или Паоло Лоренци из Италии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 25.05.2021 11:53
    +2
    Серёга дави!
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 25.05.2021 11:53
    +2
    Серёга дави!
    Ссылка
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