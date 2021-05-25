Сергей Стаховский – Жоау Домингеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая украинский теннисист Сергей Стаховский (№209 АТР) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В четвертьфинале отбора украинец сразится против Жоау Домингеша из Португалии (№226 АТР). Встреча состоится первым запуском на корте №11. Начало в 11:30 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде квалификации победитель встречи сразится против Таро Даниэля из Японии или Паоло Лоренци из Италии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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