ОФИЦИАЛЬНО. Новый наставник Александрии определился со своими ассистентами

Новый главный тренер «Александрии» Юрий Гура определился со своими ассистентами.
Ими стали Роман Локтионов, Александр Ломко и Андрей Ковтун, который в тренерском штабе предшественника Гуры – Владимира Шарана, отвечал за подготовку вратарей.
Поскольку ряды «Александрии» покинули сразу десять футболистов основного состава, то на первом сборе будет просмотрена большая группа потенциальных новичков.
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Источник — ФК Александрия
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