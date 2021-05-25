Экс-наставник Львова возглавил любительский клуб

Известный украинский специалист Виталий Шумский, с которым в марте разорвал контракт ФК «Львов», возглавил аматорский клуб «МФА Мункач».
В следующем сезоне «МФА Мункач» планирует получить профессиональный статус и выступать во Второй лиги Украины.
Президентом клуба является спортивный директор «Кишварды», которая спонсирует академию «МФА Мункач».
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