Артем СИТАЛО: «Отдал предпочтение Ингульцу из-за Лавриненко»

Первым новичком «Ингульца» в нынешнее межсезонье стал опытный нападающий Артем Ситало, ранее выступавший за «Александрию». Форвард рассказал, почему он отдал предпочтение именно команде из Петрово.

«У меня было несколько предложений из стран ближнего зарубежья, но я остановил свой выбор на «Ингульце» из-за появившейся возможности снова поработать с главным тренером петровчан Сергеем Лавриненко, с которым наши пути пересекались в «Звезде». Также хорошо я знаком и с защитниками «Ингульца» Mаксимом Ковалевым и Александром Кучеренко, с которыми вместе выступали за «Звезду».

Своей предыдущей команде – «Александрии» я верой и правдой служил с 2017 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клубное руководство «горожан», болельщиков за то, что верили в меня и поддерживали.

«Ингулец» – это очередной вызов. Знаю, что команда из Петрово собирается активно поработать на трансферном рынке. Однако конкуренция меня не пугает, наоборот, это только будет мотивировать тренироваться еще усерднее. Верю, что в «Ингульце» все у меня получится», - сказал Ситало.

В минувшем чемпионате УПЛ Ситало в составе «Александрии» провел 20 матчей и стал автором четырех забитых мячей.