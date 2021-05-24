Отданный в аренду форвард Днепра-1 дебютировал в европейском чемпионате

Украинский нападающий Алексей Хобленко дебютировал за норвежский «Стабек».
24 мая в матче 4-го тура чемпионата Норвегии против «Хёугесунн» (0:0) украинец вышел на замену на 78-й минуте.
Хобленко играет за «Стабек» в аренде с правом выкупа из «Днепра-1».
Команда украинца идет на 14-м месте из 16 команд, сыграв два матча вничью.
Турнирная таблица чемпионата Норвегии 2021
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Источник — Sport.ua
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