Отданный в аренду форвард Днепра-1 дебютировал в европейском чемпионате

Алексей Хобленко впервые сыграл за норвежский клуб «Стабек»

  • 24.05.2021 23:38
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Отданный в аренду форвард Днепра-1 дебютировал в европейском чемпионате
© ФК Стабек. Алексей Хобленко

Украинский нападающий Алексей Хобленко дебютировал за норвежский «Стабек».

24 мая в матче 4-го тура чемпионата Норвегии против «Хёугесунн» (0:0) украинец вышел на замену на 78-й минуте.

Хобленко играет за «Стабек» в аренде с правом выкупа из «Днепра-1».

Команда украинца идет на 14-м месте из 16 команд, сыграв два матча вничью.

Турнирная таблица чемпионата Норвегии 2021

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Источник — Sport.ua

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