Отданный в аренду форвард Днепра-1 дебютировал в европейском чемпионате

Украинский нападающий Алексей Хобленко дебютировал за норвежский «Стабек».

24 мая в матче 4-го тура чемпионата Норвегии против «Хёугесунн» (0:0) украинец вышел на замену на 78-й минуте.

Хобленко играет за «Стабек» в аренде с правом выкупа из «Днепра-1».

Команда украинца идет на 14-м месте из 16 команд, сыграв два матча вничью.

Турнирная таблица чемпионата Норвегии 2021