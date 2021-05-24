Очень серьезная потеря перед Евро. Стали известны детали травмы Буяльского

Игорь Цыганык рассказал о проблемах со здоровьем у хавбека сборной Украины

  • 24.05.2021 23:18
  • 1919 просмотров
  • 23 комментария
Очень серьезная потеря перед Евро. Стали известны детали травмы Буяльского
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик LIVE рассказал о проблемах со здоровьем у хавбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Буяльского:

«Очень жаль Буяльского. У него реально проблемы с голеностопом. Они были в течение сезона. Ему нужно делать операцию. Но восстановление займет примерно два месяца. Сейчас у него произошло еще одно повреждение, и оно наложилось на предыдущее.

Возможно, даже так лучше и для самого футболиста [что он не едет на Евро], но очень жаль его. Он выдал фантастический сезон и мог бы быть полезным сборной в той игре, которую предлагает Шевченко.

Но сейчас у него есть возможность пролечиться. Ведь те проблемы, которые у него есть, они могут повлиять на его карьеру. Поэтому сейчас надо спокойно вылечиться.

Я уверен, что у него впереди еще очень много ярких сезонов, и он сыграет и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Но для сборной Украины это серьезная потеря перед Евро-2020».

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
    grifon
    online
      grifon, 25.05.2021 00:16
    0
    _Funnycat, 25.05.2021 00:08
    Та во Львове им уже показали , что думают о гостях которые ноги на стол кладут
    та да. а в Києві можна змішатися з толпою. а в інеті бути херроем
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:13
    0
    _Funnycat, 25.05.2021 00:11
    У него одно и то же заведение , сначала было колледжем , потом техникумом , потом институтом
    Он просто скопировал аббревиатуру, а за два часа брехни и прыжков по веткам , забыл что она обозначает
    Учебное заведение, видимо, часто меняло статус, аккредитацию, возможно даже тер-ию
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 00:11
    +2
    Alex86 1, 25.05.2021 00:10
    Может биографий много или чью-то скопировал
    У него одно и то же заведение , сначала было колледжем , потом техникумом , потом институтом
    Он просто скопировал аббревиатуру, а за два часа брехни и прыжков по веткам , забыл что она обозначает
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:10
    +1
    Хoакин Гусман Лоэра, 25.05.2021 00:10
    незнаю как последний,ну вот Жека кошатник не имеет никакого отношения к Киеву.Это я так раскрыл его секрет,что бы он тут не гордился
    аргументация?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 00:10
    +3
    Хoакин Гусман Лоэра, 25.05.2021 00:04
    Жека,12 ночи!Что случилось?хозяин заставил до утра тут развлекать своих баранов по подвалу
    О , а где Ник Донбасс Юа , а Массимо ?
    Что , твоих нерадивых коллег лошу так бурбас решил тебя вроде Капитана Америки на их защиту поставить ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:10
    0
    _Funnycat, 25.05.2021 00:09
    Кроме слова Киев в Нике - никакого
    Он тут однажды пытался свою биографию «киевлянина»рассказать - так до двух часов ночи с него ржали
    Он к концу забыл что брехал в начале
    Может биографий много или чью-то скопировал
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 25.05.2021 00:10
    -2
    Alex86 1, 25.05.2021 00:03
    последний имеет какое-то отношения к Киеву?
    незнаю как последний,ну вот Жека кошатник не имеет никакого отношения к Киеву.Это я так раскрыл его секрет,что бы он тут не гордился
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 00:09
    +2
    Alex86 1, 25.05.2021 00:03
    последний имеет какое-то отношения к Киеву?
    Кроме слова Киев в Нике - никакого
    Он тут однажды пытался свою биографию «киевлянина»рассказать - так до двух часов ночи с него ржали
    Он к концу забыл что брехал в начале
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 00:08
    +3
    grifon, 24.05.2021 23:59
    згоден. так вони жити хочуть, до Львова вони не поїдуть. то доводиться обирати столицю
    Та во Львове им уже показали , что думают о гостях которые ноги на стол кладут
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 25.05.2021 00:04
    -3
    _Funnycat, 24.05.2021 23:47
    Не удивлюсь если бы основной
    На моей памяти он оскорблял Де Пену Попова , Сидорчука ....
    Жека,12 ночи!Что случилось?хозяин заставил до утра тут развлекать своих баранов по подвалу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:03
    0
    _Funnycat, 24.05.2021 23:57
    Так там биполярное расстройство во всей красе
    С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
    последний имеет какое-то отношения к Киеву?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 24.05.2021 23:59
    +4
    _Funnycat, 24.05.2021 23:57
    Так там биполярное расстройство во всей красе
    С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
    згоден. так вони жити хочуть, до Львова вони не поїдуть. то доводиться обирати столицю
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 23:57
    +6
    grifon, 24.05.2021 23:54
    ага, шифруються а то вже давно бомжують в Києві, а рефлекс залишився, ще з Донецьку
    Так там биполярное расстройство во всей красе
    С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 24.05.2021 23:57
    0
    Буяльський все одно не викликався і не грав. І думаю, що травма це лише причина, міг би перетерпіти на уколах, бо цілий сезон вже грав травмований. Там особистий конфлікт.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 24.05.2021 23:54
    +4
    _Funnycat, 24.05.2021 23:51
    Не знаю , не ровно дышит к ДК видимо
    ага, шифруються а то вже давно бомжують в Києві, а рефлекс залишився, ще з Донецьку
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 23:51
    +5
    Alex86 1, 24.05.2021 23:50
    шо так?
    Не знаю , не ровно дышит к ДК видимо
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 23:50
    -1
    _Funnycat, 24.05.2021 23:47
    Не удивлюсь если бы основной
    На моей памяти он оскорблял Де Пену Попова , Сидорчука ....
    шо так?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 23:47
    +4
    Alex86 1, 24.05.2021 23:46
    то дублер
    Не удивлюсь если бы основной
    На моей памяти он оскорблял Де Пену Попова , Сидорчука ....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 23:46
    -2
    _Funnycat, 24.05.2021 23:41
    Клоун двуличный потом скулит , « а пАчему вы мой Шахтёр аБижаете»
    Типичный крот вообщем
    то дублер
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 23:41
    +12
    ENJOY__, 24.05.2021 23:30
    Какая это потеря? Бревно днищенское как и всё динамо
    Клоун двуличный потом скулит , « а пАчему вы мой Шахтёр аБижаете»
    Типичный крот вообщем
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 24.05.2021 23:32
    +14
    ENJOY__, 24.05.2021 23:30
    Какая это потеря? Бревно днищенское как и всё динамо
    Ти упоротий?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 23:41
    +12
    ENJOY__, 24.05.2021 23:30
    Какая это потеря? Бревно днищенское как и всё динамо
    Клоун двуличный потом скулит , « а пАчему вы мой Шахтёр аБижаете»
    Типичный крот вообщем
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 24.05.2021 23:31
    +12
    це ти напевно про трупіна?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 23:57
    +6
    grifon, 24.05.2021 23:54
    ага, шифруються а то вже давно бомжують в Києві, а рефлекс залишився, ще з Донецьку
    Так там биполярное расстройство во всей красе
    С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 23:51
    +5
    Alex86 1, 24.05.2021 23:50
    шо так?
    Не знаю , не ровно дышит к ДК видимо
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 24.05.2021 23:59
    +4
    _Funnycat, 24.05.2021 23:57
    Так там биполярное расстройство во всей красе
    С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
    згоден. так вони жити хочуть, до Львова вони не поїдуть. то доводиться обирати столицю
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 24.05.2021 23:54
    +4
    _Funnycat, 24.05.2021 23:51
    Не знаю , не ровно дышит к ДК видимо
    ага, шифруються а то вже давно бомжують в Києві, а рефлекс залишився, ще з Донецьку
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 23:47
    +4
    Alex86 1, 24.05.2021 23:46
    то дублер
    Не удивлюсь если бы основной
    На моей памяти он оскорблял Де Пену Попова , Сидорчука ....
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 00:10
    +3
    Хoакин Гусман Лоэра, 25.05.2021 00:04
    Жека,12 ночи!Что случилось?хозяин заставил до утра тут развлекать своих баранов по подвалу
    О , а где Ник Донбасс Юа , а Массимо ?
    Что , твоих нерадивых коллег лошу так бурбас решил тебя вроде Капитана Америки на их защиту поставить ?
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 00:08
    +3
    grifon, 24.05.2021 23:59
    згоден. так вони жити хочуть, до Львова вони не поїдуть. то доводиться обирати столицю
    Та во Львове им уже показали , что думают о гостях которые ноги на стол кладут
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 00:11
    +2
    Alex86 1, 25.05.2021 00:10
    Может биографий много или чью-то скопировал
    У него одно и то же заведение , сначала было колледжем , потом техникумом , потом институтом
    Он просто скопировал аббревиатуру, а за два часа брехни и прыжков по веткам , забыл что она обозначает
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 25.05.2021 00:09
    +2
    Alex86 1, 25.05.2021 00:03
    последний имеет какое-то отношения к Киеву?
    Кроме слова Киев в Нике - никакого
    Он тут однажды пытался свою биографию «киевлянина»рассказать - так до двух часов ночи с него ржали
    Он к концу забыл что брехал в начале
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:10
    +1
    Хoакин Гусман Лоэра, 25.05.2021 00:10
    незнаю как последний,ну вот Жека кошатник не имеет никакого отношения к Киеву.Это я так раскрыл его секрет,что бы он тут не гордился
    аргументация?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.05.2021 00:16
    0
    _Funnycat, 25.05.2021 00:08
    Та во Львове им уже показали , что думают о гостях которые ноги на стол кладут
    та да. а в Києві можна змішатися з толпою. а в інеті бути херроем
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:13
    0
    _Funnycat, 25.05.2021 00:11
    У него одно и то же заведение , сначала было колледжем , потом техникумом , потом институтом
    Он просто скопировал аббревиатуру, а за два часа брехни и прыжков по веткам , забыл что она обозначает
    Учебное заведение, видимо, часто меняло статус, аккредитацию, возможно даже тер-ию
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:10
    0
    _Funnycat, 25.05.2021 00:09
    Кроме слова Киев в Нике - никакого
    Он тут однажды пытался свою биографию «киевлянина»рассказать - так до двух часов ночи с него ржали
    Он к концу забыл что брехал в начале
    Может биографий много или чью-то скопировал
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:03
    0
    _Funnycat, 24.05.2021 23:57
    Так там биполярное расстройство во всей красе
    С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
    последний имеет какое-то отношения к Киеву?
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 24.05.2021 23:57
    0
    Буяльський все одно не викликався і не грав. І думаю, що травма це лише причина, міг би перетерпіти на уколах, бо цілий сезон вже грав травмований. Там особистий конфлікт.
    Ссылка
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