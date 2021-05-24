Очень серьезная потеря перед Евро. Стали известны детали травмы Буяльского

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик LIVE рассказал о проблемах со здоровьем у хавбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Буяльского:

«Очень жаль Буяльского. У него реально проблемы с голеностопом. Они были в течение сезона. Ему нужно делать операцию. Но восстановление займет примерно два месяца. Сейчас у него произошло еще одно повреждение, и оно наложилось на предыдущее.

Возможно, даже так лучше и для самого футболиста [что он не едет на Евро], но очень жаль его. Он выдал фантастический сезон и мог бы быть полезным сборной в той игре, которую предлагает Шевченко.

Но сейчас у него есть возможность пролечиться. Ведь те проблемы, которые у него есть, они могут повлиять на его карьеру. Поэтому сейчас надо спокойно вылечиться.

Я уверен, что у него впереди еще очень много ярких сезонов, и он сыграет и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Но для сборной Украины это серьезная потеря перед Евро-2020».