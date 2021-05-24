Очень серьезная потеря перед Евро. Стали известны детали травмы Буяльского

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик LIVE рассказал о проблемах со здоровьем у хавбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Буяльского:
«Очень жаль Буяльского. У него реально проблемы с голеностопом. Они были в течение сезона. Ему нужно делать операцию. Но восстановление займет примерно два месяца. Сейчас у него произошло еще одно повреждение, и оно наложилось на предыдущее.
Возможно, даже так лучше и для самого футболиста [что он не едет на Евро], но очень жаль его. Он выдал фантастический сезон и мог бы быть полезным сборной в той игре, которую предлагает Шевченко.
Но сейчас у него есть возможность пролечиться. Ведь те проблемы, которые у него есть, они могут повлиять на его карьеру. Поэтому сейчас надо спокойно вылечиться.
Я уверен, что у него впереди еще очень много ярких сезонов, и он сыграет и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы. Но для сборной Украины это серьезная потеря перед Евро-2020».
Источник — Циганик LIVE
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Он просто скопировал аббревиатуру, а за два часа брехни и прыжков по веткам , забыл что она обозначает
Он просто скопировал аббревиатуру, а за два часа брехни и прыжков по веткам , забыл что она обозначает
Что , твоих нерадивых коллег лошу так бурбас решил тебя вроде Капитана Америки на их защиту поставить ?
Он тут однажды пытался свою биографию «киевлянина»рассказать - так до двух часов ночи с него ржали
Он к концу забыл что брехал в начале
Он тут однажды пытался свою биографию «киевлянина»рассказать - так до двух часов ночи с него ржали
Он к концу забыл что брехал в начале
На моей памяти он оскорблял Де Пену Попова , Сидорчука ....
С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
На моей памяти он оскорблял Де Пену Попова , Сидорчука ....
На моей памяти он оскорблял Де Пену Попова , Сидорчука ....
Типичный крот вообщем
Типичный крот вообщем
Типичный крот вообщем
С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
На моей памяти он оскорблял Де Пену Попова , Сидорчука ....
Что , твоих нерадивых коллег лошу так бурбас решил тебя вроде Капитана Америки на их защиту поставить ?
Он просто скопировал аббревиатуру, а за два часа брехни и прыжков по веткам , забыл что она обозначает
Он тут однажды пытался свою биографию «киевлянина»рассказать - так до двух часов ночи с него ржали
Он к концу забыл что брехал в начале
Он просто скопировал аббревиатуру, а за два часа брехни и прыжков по веткам , забыл что она обозначает
Он тут однажды пытался свою биографию «киевлянина»рассказать - так до двух часов ночи с него ржали
Он к концу забыл что брехал в начале
С одной стороны они ненавидят Киев и киевлян , с другой стороны надо кукарекать по методичке « Киев Наш Олимпийский Наш , Мы киевляне» всякие лишенцы типо Максима 777 и Александра Киева - тому яркий пример
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