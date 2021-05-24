Манчестер Юнайтед готов отдать Де Хеа в аренду

Испанский вратарь не входит в планы клуба

  • 24.05.2021 22:44
  • 951 просмотр
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед готов отдать Де Хеа в аренду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Давид Де Хеа не входит в планы тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон. Наставник команды Оле Гуннар Сульшер видит основным вратарем команды Дина Хндерсона.

При этом держать Де Хеа запасным вратарем, учитывая его высокую зарплату, клуб не может себе позволить. Если продать Де Хеа летом не удастся, «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть вариант с арендой вратаря.

При этом высокая зарплата Де Хеа может отпугнуть интерес к 30-летнему испанскому вратарю. В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Де Хеа проявляют «Реал» и ПСЖ.

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Источник — ESPN

(4 голоса)

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Комментарии
    Денис Ободовский
    online
      Денис Ободовский, 24.05.2021 22:51
    0
    В последних матчах он показал Класс, зря они это (хотя понятно нужно разгрузить зарплатную ведомость).
    Ссылка
    Денис Ободовский
    online
      Денис Ободовский, 24.05.2021 22:51
    0
    В последних матчах он показал Класс, зря они это (хотя понятно нужно разгрузить зарплатную ведомость).
    Ссылка
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