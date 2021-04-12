ПСЖ и Реал интересуются Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» собирается летом попрощаться с голкипером Давидом Де Хеа. В клубе планируют сделать ставку на Дина Хендерсона.

Интерес к Де Хеа проявляют сразу два топ-клуба – «Реал» и ПСЖ. «Манчестер Юнайтед» хочет получить за испанского голкипера 50 миллионов фунтов.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Атлетико» Мадрид. Контракт вратаря с «Красными дьяволами» действует до лета 2023 года.