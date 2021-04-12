ПСЖ и Реал интересуются Де Хеа

Голкипер покинет «Манчестер Юнайтед» летом

  • 12.04.2021 20:49
  • 100 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ и Реал интересуются Де Хеа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» собирается летом попрощаться с голкипером Давидом Де Хеа. В клубе планируют сделать ставку на Дина Хендерсона.

Интерес к Де Хеа проявляют сразу два топ-клуба – «Реал» и ПСЖ. «Манчестер Юнайтед» хочет получить за испанского голкипера 50 миллионов фунтов.

Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Атлетико» Мадрид. Контракт вратаря с «Красными дьяволами» действует до лета 2023 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mail

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности