Манчестер Юнайтед готов заплатить Де Хеа за уход из клуба

«Манчестер Юнайтед» хочет во время летнего трансферного окна избавиться от Давида Де Хеа. Наставник команды Оле Гуннар Сульшер хочет сделать основным вратарем команды Дина Хендерсона.

Сейчас Де Хеа является самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед» с зарплатой в 412 тысяч евро в неделю. Клуб готов заплатить 30-летнему испанцу компенсацию за уход из клуба.

Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Де Хеа со стороны ПСЖ.