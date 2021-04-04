Манчестер Юнайтед готов заплатить Де Хеа за уход из клуба

Клуб решил сделать ставку на Дина Хендерсона

  • 04.04.2021 15:55
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Манчестер Юнайтед готов заплатить Де Хеа за уход из клуба
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» хочет во время летнего трансферного окна избавиться от Давида Де Хеа. Наставник команды Оле Гуннар Сульшер хочет сделать основным вратарем команды Дина Хендерсона.

Сейчас Де Хеа является самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед» с зарплатой в 412 тысяч евро в неделю. Клуб готов заплатить 30-летнему испанцу компенсацию за уход из клуба.

Контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Де Хеа со стороны ПСЖ.

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Источник — Mirror

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