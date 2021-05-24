Игорь СУРКИС: «Шахтер – серьезный мотиватор для Динамо»

Президент «Динамо» поздравил соперников с днем рождения

  • 24.05.2021 22:28
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Игорь СУРКИС: «Шахтер – серьезный мотиватор для Динамо»
© ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил донецкий «Шахтер» с 85-летием:

«Уважаемые наши друзья-соперники!

Примите искренние поздравления от ФК «Динамо» (Киев) по случаю 85-летия донецкого «Шахтера».

С момента своего основания «Шахтер» прошел сложный, но яркий путь от низших дивизионов советского первенства до элиты украинского и европейского футбола. Сейчас «горняки» являются постоянными участниками еврокубков и обладателями целой коллекции трофеев на внутренней и международной арене. А кроме того – достойным оппонентом и серьезным мотиватором для киевского «Динамо».

Принципиальное соперничество наших команд на футбольном поле не только украшает украинский чемпионат, но и позволяет обоим клубам держать высокую планку и совершенствоваться, демонстрировать более зрелищный и качественный футбол. Нельзя забывать и о том, что донецкий «Шахтер» подарил киевскому «Динамо» ряд талантливых исполнителей, занявших важное место в истории «бело-синих» – Сергея Реброва, Виктора Чанова, Анатолия Конькова и других.

По случаю 85-летия «Шахтера» хотим пожелать вам продолжать ставить перед собой наивысшие цели и добиваться новых успехов на европейской арене, ведь это развивает отечественный футбол и вдохновляет идти вперед и нашу команду. И, прежде всего, желаем «горнякам» встретить следующий день рождения на родном стадионе, прекрасной «Донбасс Арене», в украинском Донецке».

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 24.05.2021 22:37
    -1
    Не сурок. Ща будет вам 29 числа новый мотиватор. Думай где вытянуть грязь чтобы в Лозану побежать. А то опять твоя яма дырявая без ЛЧ останется
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