С днем рождения, Шахтер! Донецкий клуб отмечает 85-летие

Ровно 85 лет назад состоялся первый официальный матч, который стал точкой отсчета истории и будущих триумфальных свершений «Шахтера».
24 мая 1936 года «Стахановец» дебютировал в первенстве СССР, проведя матч в Казани с местным «Динамо». Первый и исторический гол за команду угольщиков Донбасса в тот день забил Федор Манов. А уже в 1938 году «горняки» получили право выступать в группе сильнейших.
На сегодня «Шахтер» провел 3 012 официальных матчей, в которых одержал 1 518 побед, 686 раз сыграл вничью и потерпел 808 поражений. Суммарно «горняки» забили 4 953 гола и пропустили 3 208. В своей истории команда завоевала уже 40 трофеев.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
P.s в честь праздника, подорву пердаки глоров-петухов Дна Суркиса, будут вместо салюта
P.s в честь праздника, подорву пердаки глоров-петухов Дна Суркиса, будут вместо салюта
——-
Машка , сегодня в честь праздника первому встречному впопулченцу отдашься ?
P.s в честь праздника, подорву пердаки глоров-петухов Дна Суркиса, будут вместо салюта
P.s в честь праздника, подорву пердаки глоров-петухов Дна Суркиса, будут вместо салюта
——-
Машка , сегодня в честь праздника первому встречному впопулченцу отдашься ?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.