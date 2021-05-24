С днем рождения, Шахтер! Донецкий клуб отмечает 85-летие

В 1936 году состоялся первый официальный матч «горняков»

  • 24.05.2021 09:25
  • 521 просмотр
  • 7 комментариев
С днем рождения, Шахтер! Донецкий клуб отмечает 85-летие
© ФК Шахтер Донецк

Ровно 85 лет назад состоялся первый официальный матч, который стал точкой отсчета истории и будущих триумфальных свершений «Шахтера».

24 мая 1936 года «Стахановец» дебютировал в первенстве СССР, проведя матч в Казани с местным «Динамо». Первый и исторический гол за команду угольщиков Донбасса в тот день забил Федор Манов. А уже в 1938 году «горняки» получили право выступать в группе сильнейших.

На сегодня «Шахтер» провел 3 012 официальных матчей, в которых одержал 1 518 побед, 686 раз сыграл вничью и потерпел 808 поражений. Суммарно «горняки» забили 4 953 гола и пропустили 3 208. В своей истории команда завоевала уже 40 трофеев. 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.05.2021 10:21
    0
    Конкурента с днюхой, удачных вам трансферов.
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    maverik
    online
      maverik, 24.05.2021 10:13
    0
    С днем рождения,Шахтер ! Успехов на международной арене,в чемпионате не могу пожелать так как болею за ДИНАМО,Динамо ЧЕМПИОН !!!
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 24.05.2021 10:05
    -1
    Alexander Киев, 24.05.2021 09:32
    С днём рождения легендарный клуб! Ты наша гордость, наш Чемпион и самый титулованный клуб Украины! С праздником Шахтер Донецк
    P.s в честь праздника, подорву пердаки глоров-петухов Дна Суркиса, будут вместо салюта
    Минус 11, три трофея и ноль. Пердаки подорваны конечно в ОРДЛО
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 09:38
    +1
    Alexander Киев, 24.05.2021 09:32
    С днём рождения легендарный клуб! Ты наша гордость, наш Чемпион и самый титулованный клуб Украины! С праздником Шахтер Донецк
    P.s в честь праздника, подорву пердаки глоров-петухов Дна Суркиса, будут вместо салюта
    Кто о чем , а перепуганная телка с Дружковки , даже на днюху своего клуба , мечтает о петухах , пердаках и Суркисах
    ——-
    Машка , сегодня в честь праздника первому встречному впопулченцу отдашься ?
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.05.2021 09:35
    0
    Суркис, тот, что Игорь, наверное, первый поздравил....
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.05.2021 09:35
    -1
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.05.2021 09:32
    -3
    С днём рождения легендарный клуб! Ты наша гордость, наш Чемпион и самый титулованный клуб Украины! С праздником Шахтер Донецк
    P.s в честь праздника, подорву пердаки глоров-петухов Дна Суркиса, будут вместо салюта
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 24.05.2021 09:38
    +1
    Alexander Киев, 24.05.2021 09:32
    С днём рождения легендарный клуб! Ты наша гордость, наш Чемпион и самый титулованный клуб Украины! С праздником Шахтер Донецк
    P.s в честь праздника, подорву пердаки глоров-петухов Дна Суркиса, будут вместо салюта
    Кто о чем , а перепуганная телка с Дружковки , даже на днюху своего клуба , мечтает о петухах , пердаках и Суркисах
    ——-
    Машка , сегодня в честь праздника первому встречному впопулченцу отдашься ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.05.2021 10:21
    0
    Конкурента с днюхой, удачных вам трансферов.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 24.05.2021 10:13
    0
    С днем рождения,Шахтер ! Успехов на международной арене,в чемпионате не могу пожелать так как болею за ДИНАМО,Динамо ЧЕМПИОН !!!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 24.05.2021 09:35
    0
    Суркис, тот, что Игорь, наверное, первый поздравил....
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