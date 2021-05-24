С днем рождения, Шахтер! Донецкий клуб отмечает 85-летие

Ровно 85 лет назад состоялся первый официальный матч, который стал точкой отсчета истории и будущих триумфальных свершений «Шахтера».

24 мая 1936 года «Стахановец» дебютировал в первенстве СССР, проведя матч в Казани с местным «Динамо». Первый и исторический гол за команду угольщиков Донбасса в тот день забил Федор Манов. А уже в 1938 году «горняки» получили право выступать в группе сильнейших.

На сегодня «Шахтер» провел 3 012 официальных матчей, в которых одержал 1 518 побед, 686 раз сыграл вничью и потерпел 808 поражений. Суммарно «горняки» забили 4 953 гола и пропустили 3 208. В своей истории команда завоевала уже 40 трофеев.