Источник: ключевой защитник Днепра-1 покинет команду летом

Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик LIVE проинформировал, что защитник Днепра-1 Лукас Тейлор покинет клуб:

«Насколько мне известно, Лукас Тейлор очень близок к переходу в другую команду. Везде пишут про «Шахтер», но им интересовались также определенные российские клубы, он рассматривал предложения. Скорее всего, Тейлор покинет Днепр-1».

26-летний бразилец в прошедшем сезоне УПЛ сыграл в 22 матча за «Днепр-1», без забитых голов.