Источник: ключевой защитник Днепра-1 покинет команду летом

По данным Цыганыка, Лукас Тейлор очень близок к переходу в другую команду

  • 24.05.2021 21:23
  • 2831 просмотр
  • 1 комментарий
Источник: ключевой защитник Днепра-1 покинет команду летом
© СК Днепр-1. Лукас Тейлор

Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик LIVE проинформировал, что защитник Днепра-1 Лукас Тейлор покинет клуб:

«Насколько мне известно, Лукас Тейлор очень близок к переходу в другую команду. Везде пишут про «Шахтер», но им интересовались также определенные российские клубы, он рассматривал предложения. Скорее всего, Тейлор покинет Днепр-1».

26-летний бразилец в прошедшем сезоне УПЛ сыграл в 22 матча за «Днепр-1», без забитых голов.

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Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 24.05.2021 22:29
    -2
    Та пох
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