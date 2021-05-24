Источник: ключевой защитник Днепра-1 покинет команду летом

Журналист Игорь Цыганык в эфире программы Циганик LIVE проинформировал, что защитник Днепра-1 Лукас Тейлор покинет клуб:
«Насколько мне известно, Лукас Тейлор очень близок к переходу в другую команду. Везде пишут про «Шахтер», но им интересовались также определенные российские клубы, он рассматривал предложения. Скорее всего, Тейлор покинет Днепр-1».
26-летний бразилец в прошедшем сезоне УПЛ сыграл в 22 матча за «Днепр-1», без забитых голов.
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Источник — Циганик LIVE
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