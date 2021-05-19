По информации портала SportBuzz, «Шахтер» интересуется защитником «Днепра-1» Лукасом Тейлором. Контракт 26-летнего игрока заканчивается в конце июня. По данным источника, «горняки» хотят усилить конкуренцию на правом фланге обороны, пригласив Тейлора.
В нынешнем сезоне Лукас Тейлор сыграл за «Днепр-1» 22 матча в УПЛ, в которых сделал 2 голевые передачи.
Лукас Тейлор - воспитанник бразильского клуба «Палмейрас». В 2018 году Лукас выступал за ФК «Львов», потом был в португальском «Эшториале», а в 2020 году подписал контракт с «Днепром-1».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.