Шахтер интересуется защитником Днепра-1 Лукасом Тейлором

Бразильский защитник попал в сферу интересов «горняков»

  • 19.05.2021 16:38
  • 847 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер интересуется защитником Днепра-1 Лукасом Тейлором
© CК Днепр-1. Лукас Тейлор

По информации портала SportBuzz, «Шахтер» интересуется защитником «Днепра-1» Лукасом Тейлором. Контракт 26-летнего игрока заканчивается в конце июня. По данным источника, «горняки» хотят усилить конкуренцию на правом фланге обороны, пригласив Тейлора.

В нынешнем сезоне Лукас Тейлор сыграл за «Днепр-1» 22 матча в УПЛ, в которых сделал 2 голевые передачи.

Лукас Тейлор - воспитанник бразильского клуба «Палмейрас». В 2018 году Лукас выступал за ФК «Львов», потом был в португальском «Эшториале», а в 2020 году подписал контракт с «Днепром-1».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 19.05.2021 17:26
    0
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 16:44
    -1
    Хорош игрок как для УПЛ, но для ЛЧ, ЛЕ слабо
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 19.05.2021 17:26
    0
    Ссылка
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