Клуб Первой лиги испытывает финансовые проблемы

Руководство «Нивы» Тернополь сообщило о том, что клуб испытывает финансовые проблемы. Из-за необходимости проводить регулярные тесты на коронавирус и проведение нескольких домашних матчей в других городах (тернопольский стадион готовили к финалу Кубка Украины) клуб не вписался в годовой бюджет.

У клуба есть долги перед игроками по зарплате. Для того, чтобы решить финансовые проблемы, «Ниве» нужны 3 миллиона гривен.

Клуб обратился к городским и областным властям, а также к бизнесменам с просьбой оказать финансовую помощь. Взамен «Нива» готова отдать инвесторам часть акций или даже полностью передать клуб новому владельцу.

В 27-м туре Первой лиги «Нива» дома обыграла «Полесье» со счетом 2:0, и тем самым практически гарантировала себе сохранение прописки в Первой лиге на следующий сезон. За три тура до финиша «Нива» опережает зону вылета на 7 очков и имеет игру в запасе.