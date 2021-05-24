Клуб Первой лиги испытывает финансовые проблемы

У «Нивы» Тернополь долги по зарплате перед игроками

  • 24.05.2021 21:14
  • 2763 просмотра
  • 1 комментарий
Клуб Первой лиги испытывает финансовые проблемы
© ФК Нива Тернополь

Руководство «Нивы» Тернополь сообщило о том, что клуб испытывает финансовые проблемы. Из-за необходимости проводить регулярные тесты на коронавирус и проведение нескольких домашних матчей в других городах (тернопольский стадион готовили к финалу Кубка Украины) клуб не вписался в годовой бюджет.

У клуба есть долги перед игроками по зарплате. Для того, чтобы решить финансовые проблемы, «Ниве» нужны 3 миллиона гривен.

Клуб обратился к городским и областным властям, а также к бизнесменам с просьбой оказать финансовую помощь. Взамен «Нива» готова отдать инвесторам часть акций или даже полностью передать клуб новому владельцу.

В 27-м туре Первой лиги «Нива» дома обыграла «Полесье» со счетом 2:0, и тем самым практически гарантировала себе сохранение прописки в Первой лиге на следующий сезон. За три тура до финиша «Нива» опережает зону вылета на 7 очков и имеет игру в запасе.

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(7 голосов)

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Комментарии
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 24.05.2021 21:25
    +3
    Які проблеми. В кого є граната і гроші - залишити, всіх інших за борт. Гондони управління ПФЛ підніміть свої дупи проінспектуйте стадіони, випийте море горіляги і прийміть рішення. Скільки можна топити Український футбол. Я бачу крок вперед. Чекаю звоника. Буде і СУПЕР ЛІГА, буде і ПРЕМ'ЄР ЛІГА.
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 24.05.2021 21:25
    +3
    Які проблеми. В кого є граната і гроші - залишити, всіх інших за борт. Гондони управління ПФЛ підніміть свої дупи проінспектуйте стадіони, випийте море горіляги і прийміть рішення. Скільки можна топити Український футбол. Я бачу крок вперед. Чекаю звоника. Буде і СУПЕР ЛІГА, буде і ПРЕМ'ЄР ЛІГА.
    Ссылка
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