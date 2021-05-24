Ролан Гаррос. Расписание украинцев на 25 мая

25 мая продолжатся матчи первого круга квалификации в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
Во вторник на корты Парижа выйдут четыре представителя Украины.
Корт №11, первый запуск (11:30)
Сергей Стаховский (№209 АТР) – Жоао Домингес (№226 ATP, Португалия)
Корт №3, третий запуск (не ранее 14:30)
Катарина Завацкая (№129 WTA) [21] – Кристина Букша (№166 WTA, Испания)
Корт №5, третий запуск (не ранее 14:30)
Дарья Снигур (№208 WTA) – Элизабетта Коччаретто (№113 WTA, Италия) [9]
Корт №12, четвертый запуск (16:00*)
Леся Цуренко (№140 WTA) [30] – Даниэль Лао (№218 WTA, США)
*ориентировочное время
Источник — Roland Garros
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