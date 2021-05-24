ФОТО. Завацкая показала свою форму на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая показала форму, в которой сыграет на Ролан Гаррос-2021:
Завацкая начнет борьбу на турнире со стадии квалификации. Ее первой соперницей станет испанка Кристина Букша.
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Источник — Instagram
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