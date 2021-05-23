Украинцы узнали соперников в квалификации Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В женской сетке Украина представлена пятью теннисистками, их соперницы следующие:
Катарина Завацкая (№130 WTA) [21] – Кристина Букша (№172 WTA, Испания)
Ангелина Калинина (№140 WTA) [29] – Марина Мельникова (№183 WTA, Россия)
Леся Цуренко (№141 WTA) [30] – Даниэль Лао (№217 WTA, США)
Дарья Снигур (№207 WTA) – Элизабетта Коччаретто (№112 WTA, Италия) [9]
Катерина Бондаренко (№226 WTA) – Мариам Болквадзе (№221 WTA, Грузия).
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
В мужской сетке сыграют два украинца:
Илья Марченко (№162 АТР) – Брейден Шнур (№219 АТР, Канада)
Сергей Стаховский (№209 АТР) – Жоао Домингес (№226 ATP, Португалия)
Матчи отборочного турнира начнутся 24 мая.
Источник — Roland Garros
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