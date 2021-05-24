Ангелина Калинина – Марина Мельникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка сразится против Марины Мельниковой из России (№185 WTA). Встреча пройдет на корте №2 четвертым запуском. Ориентировочное время начала – 21:45 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде квалификации победительница встречи сразится против Луа Буассон из Франции или Евы Герреро Альварес из Испании.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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