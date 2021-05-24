Ангелина Калинина – Марина Мельникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№139 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В четвертьфинале отбора украинка сразится против Марины Мельниковой из России (№185 WTA). Встреча пройдет на корте №2 четвертым запуском. Ориентировочное время начала – 21:45 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде квалификации победительница встречи сразится против Луа Буассон из Франции или Евы Герреро Альварес из Испании.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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