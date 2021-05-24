Серхио РАМОС: «Мне больно, что не сыграю на Евро»

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Испании на Евро-2020:
«После нескольких тяжелых месяцев и странного сезона, в котором я испытал то, чего никогда прежде в карьере не ощущал, приходит новость о Евро.
Я боролся и работал каждый день, душой и телом, чтобы добиться 100-процентных результатов в «Реале» и сборной, но не всегда все складывается так, как хочется.
Мне больно, что я не смог сильнее помочь своей команде и не сыграю за Испанию. Но в данной ситуации лучше всего будет отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году, как мы всегда делали.
Больно оттого, что я не смогу представлять свою страну, но я должен быть честным и искренним.
Я желаю всем товарищам по команде удачи и отличного турнира. Стану еще одним из тех, кто будет болеть за вас дома».
Источник — Twitter
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