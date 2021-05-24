Серхио РАМОС: «Мне больно, что не сыграю на Евро»

Защитник «Реала» - о пропуске Евро-2020

  • 24.05.2021 19:39
  • 2425 просмотров
  • 4 комментария
Серхио РАМОС: «Мне больно, что не сыграю на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной Испании на Евро-2020:

«После нескольких тяжелых месяцев и странного сезона, в котором я испытал то, чего никогда прежде в карьере не ощущал, приходит новость о Евро. 

Я боролся и работал каждый день, душой и телом, чтобы добиться 100-процентных результатов в «Реале» и сборной, но не всегда все складывается так, как хочется.

Мне больно, что я не смог сильнее помочь своей команде и не сыграю за Испанию. Но в данной ситуации лучше всего будет отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем году, как мы всегда делали.

Больно оттого, что я не смогу представлять свою страну, но я должен быть честным и искренним.

Я желаю всем товарищам по команде удачи и отличного турнира. Стану еще одним из тех, кто будет болеть за вас дома».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 24.05.2021 20:53
    +1
    Хоть кого-то не поламаешь.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.05.2021 20:44
    +1
    Я посмотрю тут одни поклонники Рамоса. Пацаны ниже все правильно пишут. Рамос костолом и провокатор на поле. Почему столько минусов ? Мб текст перевода тронул детские сердца.
    Пусть сменит клуб банкрот и будет ему счастье.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.05.2021 20:11
    +4
    Лучше бы ты Швейцарии пенальти забил в лиге наций и нас бы не выкинули из топ дивизиона.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.05.2021 19:46
    -3
    Салаху было тоже больно, когда ему в финальном матче лиги чемпионов борцовским приёмом руку повредили.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 24.05.2021 20:11
    +4
    Лучше бы ты Швейцарии пенальти забил в лиге наций и нас бы не выкинули из топ дивизиона.
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 24.05.2021 20:53
    +1
    Хоть кого-то не поламаешь.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 24.05.2021 20:44
    +1
    Я посмотрю тут одни поклонники Рамоса. Пацаны ниже все правильно пишут. Рамос костолом и провокатор на поле. Почему столько минусов ? Мб текст перевода тронул детские сердца.
    Пусть сменит клуб банкрот и будет ему счастье.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности