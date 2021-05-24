Сергей НАГОРНЯК: «Трубин не попал в игру»

Тренер молодежной сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк поделился мнением о товарищеском матче Украина — Бахрейн (1:1).

«Это была тренировочная игра. На результат не нужно обращать внимания. Мы не знаем, какой была установка на матч, что команда отрабатывала. Хотя ребята все-таки понимают, что Украина должна обыгрывать Бахрейн.

Да, какие-то недочеты были. Матч мог сложиться по-другому, если бы Украина забила первой, когда Довбик попал в штангу. Но это футбол! Мы могли и проиграть, если бы не реализовали момент с прострелом Довбика и голом Цыганкова. После этого поединка есть масса размышлений для тренеров и футболистов.

Трубина хочется поддержать. Видно, что парень немножко не попал в игру, немножко прослеживались неуверенные действия. Но бывает такое в футболе. Судаков? Как по мне, парень — молодец! В дебютном матче за сборную Украины он не стушевался, пытался войти в комбинационный футбол команды. Лично мне очень понравилась его игра. Я Георгия знаю очень хорошо. Это будущее сборной Украины, сто процентов!», — сказал Нагорняк.