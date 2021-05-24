Сергей НАГОРНЯК: «Трубин не попал в игру»

Специалист подвел итоги ничьей украинской национальной команды с Бахрейном (1:1)

  • 24.05.2021 18:15
  • 841 просмотр
  • 2 комментария
Сергей НАГОРНЯК: «Трубин не попал в игру»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Тренер молодежной сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк поделился мнением о товарищеском матче Украина — Бахрейн (1:1).

«Это была тренировочная игра. На результат не нужно обращать внимания. Мы не знаем, какой была установка на матч, что команда отрабатывала. Хотя ребята все-таки понимают, что Украина должна обыгрывать Бахрейн.

Да, какие-то недочеты были. Матч мог сложиться по-другому, если бы Украина забила первой, когда Довбик попал в штангу. Но это футбол! Мы могли и проиграть, если бы не реализовали момент с прострелом Довбика и голом Цыганкова. После этого поединка есть масса размышлений для тренеров и футболистов.

Трубина хочется поддержать. Видно, что парень немножко не попал в игру, немножко прослеживались неуверенные действия. Но бывает такое в футболе. Судаков? Как по мне, парень — молодец! В дебютном матче за сборную Украины он не стушевался, пытался войти в комбинационный футбол команды. Лично мне очень понравилась его игра. Я Георгия знаю очень хорошо. Это будущее сборной Украины, сто процентов!», — сказал Нагорняк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 24.05.2021 18:33
    0
    Сегодня он не рассчитал траекторию завтра сборная проиграла важный матч и покинула евро на какое мы с горем пополам попали как по мне он не справился с нервами нужно садить на скамейку и давать шанс ну не в каждом матче
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 24.05.2021 18:31
    0
    он не стабилен
    не могу понять зачем его ставить в стартовый состав
    Ошибки в каждом матче как в чемпионате так и здесь
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 24.05.2021 18:33
    0
    Сегодня он не рассчитал траекторию завтра сборная проиграла важный матч и покинула евро на какое мы с горем пополам попали как по мне он не справился с нервами нужно садить на скамейку и давать шанс ну не в каждом матче
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 24.05.2021 18:31
    0
    он не стабилен
    не могу понять зачем его ставить в стартовый состав
    Ошибки в каждом матче как в чемпионате так и здесь
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности