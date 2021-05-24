Сборная Украины один личный рекорд побила, другой повторила

Украинцы продлили домашнюю голевую серию до 15 матчей, а общую ничейную - до 4-х

  • 24.05.2021 16:02
  • 586 просмотров
  • 0 комментариев
Сборная Украины один личный рекорд побила, другой повторила
© Фото Кирилла Дымова

Сборная Украины, сыграв в результативную ничью с Бахрейном (1:1), продлила домашнюю голевую серию до 15 игр, установив тем самым новый личный рекорд. Последний раз наша команда не забивала гостям 9 октября 2017 года, когда на НСК «Олимпийский» уступила хорватам в поединке отборочного турнира чемпионата мира - 0:2.

Между тем украинцы, подписав четвертую мировую подряд, причем с одним и тем же счетом - 1:1, повторили другой свой рекорд ни много ни мало 20-летней давности.

Самые продолжительные домашние голевые серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

15

10.11.2017

Словакия

2:1

 

 

 

14

08.10.2005

Албания

2:2

11.10.2008

Хорватия

0:0

9

20.08.1997

Албания

1:0

04.09.1999

Франция

0:0

8

14.11.2015

Словения

2:0

09.10.2017

Хорватия

0:2

6

11.06.1995

Хорватия

1:0

07.06.1997

Германия

0:0

5

28.04.2004

Словакия

1:1

15.08.2005

Израиль

0:0

5

25.05.2010

Литва

4:0

29.03.2011

Италия

0:2

5

02.09.2011

Уругвай

2:3

15.06.2012

Франция

0:2

Самые продолжительные ничейные серии сборной Украины

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

4

24.03.2001

Беларусь (д)

0:0

15.08.2001

Латвия (г)

1:0

4

16.10.2002

Сев. Ирландия (г)

0:0

02.04.2003

Латвия (д)

1:0

4

24.03.2021

Франция (г)

1:1

 

 

 

3

09.06.1999

Армения (г)

0:0

08.09.1999

Исландия (г)

1:0

3

17.11.2010

Швейцария (г)

2:2

29.03.2011

Италия (д)

0:2

3

15.08.2012

Чехия (д)

0:0

16.10.2012

Черногория (д)

0:1

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности