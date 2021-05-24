Сборная Украины один личный рекорд побила, другой повторила

Сборная Украины, сыграв в результативную ничью с Бахрейном (1:1), продлила домашнюю голевую серию до 15 игр, установив тем самым новый личный рекорд. Последний раз наша команда не забивала гостям 9 октября 2017 года, когда на НСК «Олимпийский» уступила хорватам в поединке отборочного турнира чемпионата мира - 0:2.
Между тем украинцы, подписав четвертую мировую подряд, причем с одним и тем же счетом - 1:1, повторили другой свой рекорд ни много ни мало 20-летней давности.
Самые продолжительные домашние голевые серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
15
|
10.11.2017
|
Словакия
|
2:1
|
|
|
|
14
|
08.10.2005
|
Албания
|
2:2
|
11.10.2008
|
Хорватия
|
0:0
|
9
|
20.08.1997
|
Албания
|
1:0
|
04.09.1999
|
Франция
|
0:0
|
8
|
14.11.2015
|
Словения
|
2:0
|
09.10.2017
|
Хорватия
|
0:2
|
6
|
11.06.1995
|
Хорватия
|
1:0
|
07.06.1997
|
Германия
|
0:0
|
5
|
28.04.2004
|
Словакия
|
1:1
|
15.08.2005
|
Израиль
|
0:0
|
5
|
25.05.2010
|
Литва
|
4:0
|
29.03.2011
|
Италия
|
0:2
|
5
|
02.09.2011
|
Уругвай
|
2:3
|
15.06.2012
|
Франция
|
0:2
Самые продолжительные ничейные серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
4
|
24.03.2001
|
Беларусь (д)
|
0:0
|
15.08.2001
|
Латвия (г)
|
1:0
|
4
|
16.10.2002
|
Сев. Ирландия (г)
|
0:0
|
02.04.2003
|
Латвия (д)
|
1:0
|
4
|
24.03.2021
|
Франция (г)
|
1:1
|
|
|
|
3
|
09.06.1999
|
Армения (г)
|
0:0
|
08.09.1999
|
Исландия (г)
|
1:0
|
3
|
17.11.2010
|
Швейцария (г)
|
2:2
|
29.03.2011
|
Италия (д)
|
0:2
|
3
|
15.08.2012
|
Чехия (д)
|
0:0
|
16.10.2012
|
Черногория (д)
|
0:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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