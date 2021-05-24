Сборная Украины один личный рекорд побила, другой повторила

Сборная Украины, сыграв в результативную ничью с Бахрейном (1:1), продлила домашнюю голевую серию до 15 игр, установив тем самым новый личный рекорд. Последний раз наша команда не забивала гостям 9 октября 2017 года, когда на НСК «Олимпийский» уступила хорватам в поединке отборочного турнира чемпионата мира - 0:2.

Между тем украинцы, подписав четвертую мировую подряд, причем с одним и тем же счетом - 1:1, повторили другой свой рекорд ни много ни мало 20-летней давности.

Самые продолжительные домашние голевые серии сборной Украины

Серия Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 15 10.11.2017 Словакия 2:1 14 08.10.2005 Албания 2:2 11.10.2008 Хорватия 0:0 9 20.08.1997 Албания 1:0 04.09.1999 Франция 0:0 8 14.11.2015 Словения 2:0 09.10.2017 Хорватия 0:2 6 11.06.1995 Хорватия 1:0 07.06.1997 Германия 0:0 5 28.04.2004 Словакия 1:1 15.08.2005 Израиль 0:0 5 25.05.2010 Литва 4:0 29.03.2011 Италия 0:2 5 02.09.2011 Уругвай 2:3 15.06.2012 Франция 0:2

Самые продолжительные ничейные серии сборной Украины