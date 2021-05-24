Цыганков забил 80-й мяч в карьере

В этом сезоне 8 из 16 голов хавбека оказывались решающими для его команд

  • 24.05.2021 15:46
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Цыганков забил 80-й мяч в карьере
© Фото Кирилла Дымова. Виктор Цыганков

Гол в матче Бахрейном (1:1) стал 80-м в карьере 23-летнего полузащитника Виктора Цыганкова. Он стал 8-м игроком за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах «Динамо» и сборной Украины, представляя в ней бело-синих. 60 раз Виктор отличился в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках, 6 - за национальную дружину и 4 - в Кубке Украины.

К слову, в сезоне-2020/21 Цыганков забил в общей сложности 16 мячей, 8 из которых оказались решающими для его команд - 5 победных и 3 ничейных.

Юбилейные голы Виктора Цыганкова

Гол

Дата

Ранг

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

24.09.2016

ЧУ

Олимпик (г)

9' (1:0)

4:0

Заури МАХАРАДЗЕ

10-й

17.09.2017

ЧУ

Олимпик (г)

20' (1:0)

2:1

Заури МАХАРАДЗЕ

20-й

07.04.2018

ЧУ

Заря (д)

88' (4:0)

4:0

Андрей ЛУНИН

30-й

03.12.2018

ЧУ

Черноморец (д)

21' (п) (1:0)

2:0

Андрей КОЖУХАРЬ

40-й

18.05.2019

ЧУ

Мариуполь (д)

87' (2:0)

2:1

Рустам ХУДЖАМОВ

50-й

03.11.2019

ЧУ

Львов (д)

30' (п) (1:0)

4:0

Богдан САРНАВСКИЙ

60-й

28.06.2020

ЧУ

Десна (г)

86' (2:2)

2:3

Евгений ПАСТ

70-й

04.11.2020

ЛЧ

Барселона (г)

75' (1:2)

1:2

Марк-Андре ТЕН ШТЕГЕН

80-й

23.05.2021

ТМ

Бахрейн (д)

90+1' (1:1)

1:1

Ибрагим ЛУТФАЛЛА

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за «Динамо» и сборную Украины (представляя в ней «Динамо») за годы независимости (1992-2021)

 

 Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

113

19

-

31

14

177

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

99

19

-

19

29

166

3.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

97

22

-

23

-

142

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1994-2012

83

16

-

25

13

137

5.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

58

14

2

22

13

109

6.

Артем МИЛЕВСКИЙ

2003-2012

57

11

3

16

8

95

7.

Виктор ЛЕОНЕНКО

1992-1997

61

10

-

8

6

85

8.

Виктор ЦЫГАНКОВ

2016-2021

60

4

-

10

6

80

9.

ДИОГО РИНКОН

2002-2007

46

13

-

12

-

71

10.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2006

51

9

1

9

-

69

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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