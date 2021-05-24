Цыганков забил 80-й мяч в карьере

Гол в матче Бахрейном (1:1) стал 80-м в карьере 23-летнего полузащитника Виктора Цыганкова. Он стал 8-м игроком за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах «Динамо» и сборной Украины, представляя в ней бело-синих. 60 раз Виктор отличился в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках, 6 - за национальную дружину и 4 - в Кубке Украины.
К слову, в сезоне-2020/21 Цыганков забил в общей сложности 16 мячей, 8 из которых оказались решающими для его команд - 5 победных и 3 ничейных.
Юбилейные голы Виктора Цыганкова
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
24.09.2016
|
ЧУ
|
Олимпик (г)
|
9' (1:0)
|
4:0
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
10-й
|
17.09.2017
|
ЧУ
|
Олимпик (г)
|
20' (1:0)
|
2:1
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
20-й
|
07.04.2018
|
ЧУ
|
Заря (д)
|
88' (4:0)
|
4:0
|
Андрей ЛУНИН
|
30-й
|
03.12.2018
|
ЧУ
|
Черноморец (д)
|
21' (п) (1:0)
|
2:0
|
Андрей КОЖУХАРЬ
|
40-й
|
18.05.2019
|
ЧУ
|
Мариуполь (д)
|
87' (2:0)
|
2:1
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
50-й
|
03.11.2019
|
ЧУ
|
Львов (д)
|
30' (п) (1:0)
|
4:0
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
60-й
|
28.06.2020
|
ЧУ
|
Десна (г)
|
86' (2:2)
|
2:3
|
Евгений ПАСТ
|
70-й
|
04.11.2020
|
ЛЧ
|
Барселона (г)
|
75' (1:2)
|
1:2
|
Марк-Андре ТЕН ШТЕГЕН
|
80-й
|
23.05.2021
|
ТМ
|
Бахрейн (д)
|
90+1' (1:1)
|
1:1
|
Ибрагим ЛУТФАЛЛА
Игроки, забившие наибольшее количество мячей за «Динамо» и сборную Украины (представляя в ней «Динамо») за годы независимости (1992-2021)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
113
|
19
|
-
|
31
|
14
|
177
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
99
|
19
|
-
|
19
|
29
|
166
|
3.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
97
|
22
|
-
|
23
|
-
|
142
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1994-2012
|
83
|
16
|
-
|
25
|
13
|
137
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
58
|
14
|
2
|
22
|
13
|
109
|
6.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2003-2012
|
57
|
11
|
3
|
16
|
8
|
95
|
7.
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
1992-1997
|
61
|
10
|
-
|
8
|
6
|
85
|
8.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2016-2021
|
60
|
4
|
-
|
10
|
6
|
80
|
9.
|
ДИОГО РИНКОН
|
2002-2007
|
46
|
13
|
-
|
12
|
-
|
71
|
10.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2006
|
51
|
9
|
1
|
9
|
-
|
69
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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