Георгий Судаков вошел в пятерку самых молодых игроков сборной Украины

Первый матч за национальную команду полузащитник «Шахтера» провел в 18 лет 264 дня

  • 24.05.2021 15:30
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Георгий Судаков вошел в пятерку самых молодых игроков сборной Украины
© ТК Футбол. Георгий Судаков

В поединке с Бахрейном (1:1) в рядах сборной Украины дебютировали 22-летний Денис Попов и 18-летний Георгий Судаков. При этом полузащитник горняков стал седьмым футболистом, сыгравшим первый матч за главную команду страны в этом возрасте.

К слову, более раннюю премьеру, чем Судаков, имели только Сергей Ребров, Илья Забарный и Андрей Шевченко.

Самые молодые дебютанты национальной сборной Украины

Возраст

Игрок

Дебют

Ранг

Соперник

Счет

18 лет 24 дня

Сергей РЕБРОВ

27.06.1992

ТМ

США (г)

0:0

18 лет 36 дней

Илья ЗАБАРНЫЙ

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

1:7

18 лет 177 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия (г)

0:4

18 лет 264 дня

Георгий СУДАКОВ

23.05.2021

ТМ

Бахрейн (д)

1:1

18 лет 301 день

Александр ЗИНЧЕНКО

12.10.2015

ЧЕ

Испания (д)

0:1

18 лет 304 дня

Виталий ЛИСИЦКИЙ

14.02.2001

ТМ

Грузия (г)

0:0

18 лет 363 дня

Виктор ЦЫГАНКОВ

12.11.2016

ЧМ

Финляндия (д)

1:0

19 лет 23 дня

Геннадий ЗУБОВ

05.10.1996

ЧМ

Португалия (д)

2:1

19 лет 35 дней

Андрей ЛУНИН

23.03.2018

ТМ

Сауд. Аравия (н)

1:1

19 лет 175 дней

Максим КОВАЛЬ

01.06.2012

ТМ

Австрия (г)

2:3

19 лет 175 дней

Виталий МИКОЛЕНКО

20.11.2018

ТМ

Турция (г)

0:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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