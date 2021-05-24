Георгий Судаков вошел в пятерку самых молодых игроков сборной Украины

В поединке с Бахрейном (1:1) в рядах сборной Украины дебютировали 22-летний Денис Попов и 18-летний Георгий Судаков. При этом полузащитник горняков стал седьмым футболистом, сыгравшим первый матч за главную команду страны в этом возрасте.
К слову, более раннюю премьеру, чем Судаков, имели только Сергей Ребров, Илья Забарный и Андрей Шевченко.
Самые молодые дебютанты национальной сборной Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дебют
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 24 дня
|
Сергей РЕБРОВ
|
27.06.1992
|
ТМ
|
США (г)
|
0:0
|
18 лет 36 дней
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
1:7
|
18 лет 177 дней
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Хорватия (г)
|
0:4
|
18 лет 264 дня
|
Георгий СУДАКОВ
|
23.05.2021
|
ТМ
|
Бахрейн (д)
|
1:1
|
18 лет 301 день
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
12.10.2015
|
ЧЕ
|
Испания (д)
|
0:1
|
18 лет 304 дня
|
Виталий ЛИСИЦКИЙ
|
14.02.2001
|
ТМ
|
Грузия (г)
|
0:0
|
18 лет 363 дня
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
12.11.2016
|
ЧМ
|
Финляндия (д)
|
1:0
|
19 лет 23 дня
|
Геннадий ЗУБОВ
|
05.10.1996
|
ЧМ
|
Португалия (д)
|
2:1
|
19 лет 35 дней
|
Андрей ЛУНИН
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Сауд. Аравия (н)
|
1:1
|
19 лет 175 дней
|
Максим КОВАЛЬ
|
01.06.2012
|
ТМ
|
Австрия (г)
|
2:3
|
19 лет 175 дней
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
20.11.2018
|
ТМ
|
Турция (г)
|
0:0
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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