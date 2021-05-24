Георгий Судаков вошел в пятерку самых молодых игроков сборной Украины

В поединке с Бахрейном (1:1) в рядах сборной Украины дебютировали 22-летний Денис Попов и 18-летний Георгий Судаков. При этом полузащитник горняков стал седьмым футболистом, сыгравшим первый матч за главную команду страны в этом возрасте.

К слову, более раннюю премьеру, чем Судаков, имели только Сергей Ребров, Илья Забарный и Андрей Шевченко.

Самые молодые дебютанты национальной сборной Украины

Возраст Игрок Дебют Ранг Соперник Счет 18 лет 24 дня Сергей РЕБРОВ 27.06.1992 ТМ США (г) 0:0 18 лет 36 дней Илья ЗАБАРНЫЙ 07.10.2020 ТМ Франция (г) 1:7 18 лет 177 дней Андрей ШЕВЧЕНКО 25.03.1995 ЧЕ Хорватия (г) 0:4 18 лет 264 дня Георгий СУДАКОВ 23.05.2021 ТМ Бахрейн (д) 1:1 18 лет 301 день Александр ЗИНЧЕНКО 12.10.2015 ЧЕ Испания (д) 0:1 18 лет 304 дня Виталий ЛИСИЦКИЙ 14.02.2001 ТМ Грузия (г) 0:0 18 лет 363 дня Виктор ЦЫГАНКОВ 12.11.2016 ЧМ Финляндия (д) 1:0 19 лет 23 дня Геннадий ЗУБОВ 05.10.1996 ЧМ Португалия (д) 2:1 19 лет 35 дней Андрей ЛУНИН 23.03.2018 ТМ Сауд. Аравия (н) 1:1 19 лет 175 дней Максим КОВАЛЬ 01.06.2012 ТМ Австрия (г) 2:3 19 лет 175 дней Виталий МИКОЛЕНКО 20.11.2018 ТМ Турция (г) 0:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.