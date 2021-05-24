Илья Марченко – Брейден Шнур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) стартует в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В четвертьфинале отбора украинец сразится против Брейдена Шнура из Канады (№219 АТР). Встреча состоится третьим запуском на корте №12 после матча. Ориентировочное время начала – не ранее 16:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не встречались.



В следующем раунде квалификации победитель встречи сразится против Ильи Ивашко из Беларуси или Андрей Кузнецова из России.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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