ШЕВЧЕНКО: «Видим необходимость в команде Буяльского, но он травмирован»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал травму полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского.



«Буяльский провел великолепный сезон. Мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде. К сожалению, он получил травму. Это, конечно, негативно и для него, и для нас. Такой не очень приятный момент», – сказал Шевченко.



Ранее сообщалось, что у Буяльского возникли проблемы со здоровьем, а по итогам обследования стало известно, что у игрока трещина в ступне. Повреждение было получено в финале Кубка Украины.