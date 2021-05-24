ШЕВЧЕНКО: «Видим необходимость в команде Буяльского, но он травмирован»

Главный тренер сборной Украины – о неприятной ситуации

  • 24.05.2021 13:19
  • 634 просмотра
  • 2 комментария
ШЕВЧЕНКО: «Видим необходимость в команде Буяльского, но он травмирован»
© УАФ. Виталий Буяльский

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал травму полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского.
 
«Буяльский провел великолепный сезон. Мы его вызвали, потому что видим его необходимость в команде. К сожалению, он получил травму. Это, конечно, негативно и для него, и для нас. Такой не очень приятный момент», – сказал Шевченко.
 
Ранее сообщалось, что у Буяльского возникли проблемы со здоровьем, а по итогам обследования стало известно, что у игрока трещина в ступне. Повреждение было получено в финале Кубка Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 24.05.2021 13:31
    0
    Яке ж це лицемірство. То в упор не бачити гравця, а як він отримав травму, в кожному інтерв"ю розповідати, як йому жаль. Краще б вже мовчав на цю тему.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 24.05.2021 13:30
    0
    А матчах отбора на ЧМ не видели? Когда он был здоров и в хорошей форме!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 24.05.2021 13:31
    0
    Яке ж це лицемірство. То в упор не бачити гравця, а як він отримав травму, в кожному інтерв"ю розповідати, як йому жаль. Краще б вже мовчав на цю тему.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 24.05.2021 13:30
    0
    А матчах отбора на ЧМ не видели? Когда он был здоров и в хорошей форме!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности