В матче 38-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.