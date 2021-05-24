ФОТО. Как сборная Украины едва не проиграла Бахрейну

В первом из трех спаррингов перед финальной частью Евро-2020 сборная Украины в Харькове сыграла вничью с Бахрейном со счетом 1:1.
Смотрите лучшие фотомоменты товарищеского матча с Бахрейном в фотогалерее Кирилла Дымова.
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Источник — Sport.ua
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