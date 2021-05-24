Пять выводов после матча Украина – Бахрейн

Пока что движемся явно не туда…

  • 24.05.2021 12:26
  • 4002 просмотра
  • 5 комментариев
Пять выводов после матча Украина – Бахрейн
© Фото Кирилла Дымова

«Результат игры против Бахрейна меня не интересует», - сказал, как отрезал после матча главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. С нашим тренером можно где-то согласиться, ведь поединок действительно был лишь одним из этапов подготовки к Евро, причем этапом первым. Да и сыграли наши тем составом, которому явно не светит сыграть на чемпионате континента. Однако, с другой стороны, ничья, вырванная на последних минутах против не самого сильного оппонента, не может не напрягать. Такое впечатление, что для «сине-желтой» сборной продолжается, по сути, отбор на ЧМ-2022. В общем, впечатлений от игры много, не все приятные. А главные выводы – ниже. Надеемся, что эти выводы адекватно воспримут и наши футболисты, и наш тренерский штаб. И сделают работу над ошибками.  

1. Незаменимые игроки в сборной Украины есть

«Незаменимых у нас нет» - хрестоматийный пример вешания «лапши на уши» очень кстати вспомнить после этого поединка. Сборная Украины готовилась к матчу против Бахрейна в усеченном составе: из наших легионеров в распоряжении тренерского штаба оказались лишь Зубков и Макаренко, которые в итоге вышли со стартовым свистком. То есть, фактически мы может утверждать, что, с одной стороны, Шевченко был ограничен с точки зрения выбора. И это объективная причина для возможной «отмазки». Но, с другой стороны, у этого состава нашей сборной появилась отличная, я бы сказал уникальная возможность проявить себя, доказать свое право на поездку на Евро. Мне кажется, этим правом многие не воспользовались. А больше вариантов показать себя в контрольном спарринге и не будет. Потому что приедут Малиновский, Зинченко и Яремчук, и эта троица обязана будет «с колес» делать разницу в сборной. Потому что, уж извините, иных героев у нас и нету.

Фото Кирилла Дымова

2. Схема 4-3-3 себя не оправдывает

Несмотря на отсутствие в составе нашей сборной «полноценных» вингеров, Андрей Шевченко продолжает делать ставку на схему 4-3-3. Судя по стартовому составу, атакующее трио должны были составить Зубков, Марлос и Беседин. На мой взгляд, эта троица провела далеко не идеальный поединок. Зубков на левом крыле атаки чувствовал себя не в своей тарелке, Марлосу очень сложно отвечать за всю правую бровку, Беседин традиционно упражняется лишь в силовой работе. Без «нормальных» Ярмоленко и Коноплянки данная игровая модель не очень идет нашей национальной команде – это факт. Да, с выходом Цыганкова и Довбыка стало немного веселее. Но не настолько, чтобы заявлять, что схема с тремя атакующими игроками нам идет. Если в игре против не самого сильного Бахрейна нас часто ловили, возили и наказывали, то в игре против отнюдь не условной сборной Нидерландов будет намного хуже. Может, пора перестать гнаться за футбольной модой и перейти на 4-2-3-1?

3. Второго центрбека у нас сейчас попросту нет

Со старта в центральной зоне обороны вышла пара защитников «Шахтера» Матвиенко – Кривцов. На этот дуэт Шевченко делал ставку еще в отборе на Евро-2020. И тогда эта ставка сыграла. Сейчас ее актуальность, ее жизнеспособность под большим вопросом. К Матвиенко претензий меньше. Скорее всего, именно Николай будет незаменимым центрбеком на чемпионате Европы. Но вот кто сыграет с ним в паре – большой вопрос. Судя по тому, как действовал его одноклубник против 99-й сборной в рейтинге ФИФА, то он вряд ли получит в ближайшем будущем игровую практику в главной команде страны. Наверное, придется «разбавлять» шахтерскую пару кем-то из игроков «Динамо»: Поповым или Забарным. Успеют сыграться?

Фото Кирилла Дымова

4. Вратарский вопрос стоит остро

«Все видели, что я провалил игру», - скажет после финального свистка наш голкипер Трубин. Можно лишь поблагодарить молодого парня за самокритичность. Но от этого вряд ли легче. Лично мне показалось, что голкипер «Шахтера» в матче против Бахрейна очень нервничал. Именно по этой причине он и привез не обязательный пенальти. Да и в остальных моментах с намеками на опасность Анатолий не убедил. Если учесть, что у одноклубника Трубина – Пятова – отсутствует игровая практика, а у их мадридского коллеги Лунина она, эта практика, отсутствует напрочь, за наш последний рубеж становится как-то стремно. Ведь даже Бущана не назовешь образцом надежности. Казалось, что уж где-где, а с вратарской позицией проблем быть не должно. Но они есть. 

5. Прессинг – отличное оружие. Но мы его почему-то не использовали

Скорее всего, наши футболисты действительно играли на фоне серьезных нагрузок, поэтому они практически и не участвовали в коллективном прессинге. Если данный тезис уместен и актуальный, то происходящее на поле хоть как-то можно объяснить. Но ежели нет…Трио в центре поля (Степаненко, Шапаренко и Макаренко), которое по определению должно было выжигать этот самый центр, занималось чем угодно, только не этим. Не изменил ситуацию и выход на поле во втором тайме Сидорчука и Судакова. Впрочем, и другие их коллеги, особенно в первой части игры, не убедили с точки зрения активного коллективного отбора. Включились лишь тогда, когда надо было отыгрываться…

Честно, хочется забыть этот матч, как дурной сон. Забыть и дождаться наших «легионеров». С ними должно получаться лучше.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 24.05.2021 13:01
    0
    Посмотрим какая игра и схема, будет с основными легионерами... С хавами на левом фланге, проблема есть! В остальном все решаемо: Бущан закрывает вратарскую позицию(Пятов на подстраховке), а Попов или Забарный занимают позицию второго центрбэка!
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    Work W1901
    online
      Work W1901, 24.05.2021 12:58
    0
    "Може, пора перестати гнатися за футбольною модою і перейти на 4-2-3-1?"
    Валерій, це речення дуже убого і жовто написано. Для таких речень має бути якесь тренерське підгрунтя, а не лише знак питання в кінці.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 12:48
    +1
    Похоже на евро мы не фонтан выступим
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    Kevko
    online
      Kevko, 24.05.2021 12:40
    +2
    Нужно объективно признать невысокий в целом потенциал СБУ. Европейский середняк. При всем уважении
    Ссылка
    лом
    online
      лом, 24.05.2021 12:36
    -2
    Не надо ничего выводить. Всё хорошо. Как сообщил инсайдер ЦЫ, шейх Бахрейна заказал 1 танк Оплот в Харькове.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 24.05.2021 12:40
    +2
    Нужно объективно признать невысокий в целом потенциал СБУ. Европейский середняк. При всем уважении
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 12:48
    +1
    Похоже на евро мы не фонтан выступим
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 24.05.2021 13:01
    0
    Посмотрим какая игра и схема, будет с основными легионерами... С хавами на левом фланге, проблема есть! В остальном все решаемо: Бущан закрывает вратарскую позицию(Пятов на подстраховке), а Попов или Забарный занимают позицию второго центрбэка!
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 24.05.2021 12:58
    0
    "Може, пора перестати гнатися за футбольною модою і перейти на 4-2-3-1?"
    Валерій, це речення дуже убого і жовто написано. Для таких речень має бути якесь тренерське підгрунтя, а не лише знак питання в кінці.
    Ссылка
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